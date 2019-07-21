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مدرسة الزرازير المركزية تختتم مخيم المدرسة الصيفية



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اختمت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية بإدارة الشيخ سالم عيادات مخيم المدرسة الصيفية والذي استمر واحداً وعشرين يوماً, ابتداء من 1/7/2019 حتى 21/7/2019  لطلاب الصفوف الاولى والثانية والثالثة وقد تخلل المخيم كثيراً من الفعاليات التربوية والاجتماعية والتي تصب في بحر الاخلاقيات منها : فعاليات بهلوانية, العاب منفوخة ومائية, مسرح دمى,  العاب رياضية, رسم على الوجه, العاب حركية وموسيقية, فنون متنوعة, رحلات ترفيهية مختلفة, مسرحيات, ملاطفة حيوانات وغيرها من الفعاليات الشائقة والممتعة التي تبث لدى الطلاب روح التعاون, المسؤولية, الانتماء والتمييز.


وقد لاقى هذا المخيم بفعالياته المتنوعة اعجاب الطلاب وذويهم. وفي ختام المخيم شكر مدير المدرسة الشيخ سالم عيادات جميع القائمين على نجاح هذا المخيم على أمل اللقاء في مخيمات قادمة ناجحة وممتعة. 




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