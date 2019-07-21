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سرقة مبلغ مالي كبير من رجل قرب مصرف في سخنين



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جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل ان شخص ملثم قام بسرقة مبلغ مالي كبير من رجل قرب مصرف في مدينة سخنين صباح اليوم الاحد .


الشرطة باشرت التحقيق وقامت بوضع حواجز وتمشيط المنطقة للبحث عن الفاعل.
سرقة مبلغ مالي كبير من رجل قرب مصرف في سخنين




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