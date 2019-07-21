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اعتقال رجل(71عاماً)من كفركنا بشبهة القيام باعمال مشينة بحق طفلة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاحد رجل يبلغ من العمر (71 عاماً)من كفركنا بشبهة قيامه باعمال مشينة بحق طفلة (10 سنوات) في احدى  المجمعات التجارية بمدينة نوف هجليل.

واكدت شرطة المروج في بيان لها انها تلقت بلاغ عن رجل قام باعمال مشينة في ساعات المساء يوم امس السبت بحق طفلة , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت الرجل من كفركنا وسيتم تقديمه لمحكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقاله .

الصورة توضيحية




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