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مصرع عامل(17عاماً)جراء انقلاب رافعة شوكية في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي عامل عربي(17عاماً)مصرعه صباح اليوم الاحد جراء انقلاب رافعة شوكية عليه خلال عمله في بلدة صور باهر بمدينة القدس .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت تقديم الاسعافات للشاب الى ان جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع عامل(17عاماً)جراء انقلاب رافعة شوكية في القدس




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