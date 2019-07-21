مصرع, عامل(17عاماً)جراء, انقلاب, رافعة, شوكية, في, القدس,

الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت تقديم الاسعافات للشاب الى ان جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي عامل عربي(17عاماً)مصرعه صباح اليوم الاحد جراء انقلاب رافعة شوكية عليه خلال عمله في بلدة صور باهر بمدينة القدس .

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