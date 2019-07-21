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الناصرة:اعتقال 5 مشتبهين بالضلوع بشجار عائلي وضبط اسلحة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن شرطة المروج:"مساء السبت في مدينة الناصرة وقع شجار عنيف بين عائلتين بمشاركة العشرات , حيث شهد الشجار القاء حجارة ومفرقعات بشكل مباشر مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة".


الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وقامت بفض الشجار , وسط القاء حجارة على الشرطة التي قامت باعتقال 5 مشتبهين في المكان حيث ضبطت الشرطة على شاب (25عاماً)سلاح مصنع وعلى اخر(17 عاماً) خنجر .

سيتم تقديم المشتبهين لمحكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقالهم .
الناصرة:اعتقال 5 مشتبهين بالضلوع بشجار عائلي وضبط اسلحة




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