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سان جيرمان: لم يصلنا أي عرض رسمي لبيع نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفى مسئولو باريس سان جيرمان، وصول أي عرض رسمي لبيع لاعبه البرازيلي نيمار جونيور، هذا الصيف. 

وقال ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي: "بصراحة.. موقف نيمار لم يتغير منذ آخر لقاء صحفي لي، لم يحدث أي شيء جديد". 
وتابع "الأمر لم يتحرك، ولم نتلق أي عرض رسمي بشأن نيمار، فهو ما زال لاعبًا بصفوف سان جيرمان". 
وبشأن الصفقة التبادلية المحتملة في ظل عدم رغبة برشلونة في دفع أموال لضم نيمار، رد ليوناردو عبر صحيفة "لو باريزيان": "أكرر. لم نتلق أي عرض رسمي، فالأمر كما هو منذ 10 أيام". 
وتطرق للحديث عن خطط الفريق هذا الصيف بقوله "المدرب توخيل كان يريد تدعيم مركزي لاعب الوسط وقلب الدفاع، تعاقدنا مع عبدو ديالو ليدعم الخط الخلفي، ويبقى لاعب الوسط. السنغالي إدريسا جايه لاعب إيفرتون ضمن الخيارات المطروحة، لكنه مجرد احتمال فقط". 
وأكد ليوناردو "الحارس الألماني كيفن تراب لم يطلب الرحيل، ونحن لم نخطط لبيعه هذا الصيف، فالأمر بحاجة لتفكير دقيق حتى لا يتكرر نفس الموقف الذي حدث مع أريولا وتراب قبل 3 سنوات".  وبسؤاله عن الحارس الأول للفريق في الموسم الجديد، شدد "إنه قرار يخص توخيل، وفترة الانتقالات ما زالت مستمرة، سندرس كل الاحتمالات الممكنة، لنتخذ أفضل قرار".  وأشار "لقد رحل عن صفوف الفريق، داني ألفيس وجيانلويجي بوفون، بينما انضم لاعبين جدد، لذلك أرى أن الفريق يتمتع بمزيج جيد بين الشباب والخبرة". 
وأتم "ننتظر عودة اللاعبين المشاركين في كوبا أمريكا وهم ماركينيوس وتياجو سيلفا وكافاني، بجانب تشوبو مواتينج بعد مشاركته في أمم أفريقيا، وكذلك كولين داجبا الذي يتعافى من إصابة تعرض لها في يورو الشباب".
سان جيرمان: لم يصلنا أي عرض رسمي لبيع نيمار




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