انتخاب, ناهض, خازم, بالمكان, الاول, في, حزب, الوحدة, الشعبية,

أقيم في قاعة العوادية بمدينة شفاعمرو مؤتمر حزب الوحدة الشعبية الجديد , الذي سيخوض انتخابات الكنيست المقبلة , حيث شارك المئات في المؤتمر التأسيسي للحزب .

افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية بينها كلمة مؤسس الحزب البروقيسور أسعد غانم الذي طرح وجهة نظر الحزب وتحدث عن اهداف وتطلعات الحزب الجديد , كما وتم انتخاب رئيس بلدية شفاعمرو السابق ناهض خازم في المكان الاول , وسيتم اختيار باقي المرشحين في جلسة للجنة المركزية للحزب وسيتم وضع امرأة في الاماكن الاربعة الاولى وسيتم منح النقب المركز الثالث .وفي كلمته تحدث البروفيسور اسعد غانم عن وضع الاحزاب العربية وعن تراجعها قائلاً:"الجبهة والعربية للتغيير في تراجع وانهيار حيث حصلت الجبهة في السابق على 50 بالمئة من الاصوات واليوم بالتحالف مع العربية للتغيير على 18 بالمئة من الاصوات فقط , نحن هدفنا ازالة نتنياهو واليمين الفاشي".