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انتخاب ناهض خازم بالمكان الاول في حزب الوحدة الشعبية



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أقيم في قاعة العوادية بمدينة شفاعمرو مؤتمر حزب الوحدة الشعبية الجديد , الذي سيخوض انتخابات الكنيست المقبلة , حيث شارك المئات في المؤتمر التأسيسي للحزب .


افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية بينها كلمة مؤسس الحزب البروقيسور أسعد غانم الذي طرح وجهة نظر الحزب وتحدث عن اهداف وتطلعات الحزب الجديد , كما وتم انتخاب رئيس بلدية شفاعمرو السابق ناهض خازم في المكان الاول , وسيتم اختيار باقي المرشحين في جلسة للجنة المركزية للحزب وسيتم وضع امرأة في الاماكن الاربعة الاولى وسيتم منح النقب المركز الثالث .


وفي كلمته تحدث البروفيسور اسعد غانم عن وضع الاحزاب العربية وعن تراجعها قائلاً:"الجبهة والعربية للتغيير في تراجع وانهيار حيث حصلت الجبهة في السابق على 50 بالمئة من الاصوات واليوم بالتحالف مع العربية للتغيير على 18 بالمئة من الاصوات فقط , نحن هدفنا ازالة نتنياهو واليمين الفاشي".




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