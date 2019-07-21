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احراق سيارتين لمواطن من مجد الكروم والشرطة تحقق



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد على احراق سيارتين تابعتين لمواطن من بلدة مجد الكروم مما ادى الى وفوع اضرار كبيرة .


طواقم الاطفاء قامت باخماد النيران بمساعدة المواطنين , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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