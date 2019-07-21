مجدال, هعيمك:اصابة, خطيرة, لعامل, سقط, داخل, بئر,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر (35عاماً)سقط داخل بئر في احدى ورشات البناء بمدينة مجدال هعيمك صباح اليوم الاحد مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالخطيرة .

تابعونــا

اصابة شاب من نحف باطلاق نار في كرميئيل 2019-07-21 | 16:20:04 جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان شاب من نحف اصيب بجراح متفاوتة جراء تعرضه...

ما هي المدينة الأخطر للسياقة في الصيف في المجتمع العربيّ؟ 2019-07-21 | 16:17:52 يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء...

الرينة:اتهام شاب بتهديد اخر والتسبب باصابته وحيازة سكين 2019-07-21 | 14:56:12 قدمت النيابة العامة في لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شاب من بلدة الرينة...

"العليا" ترفض تجميد قرارات الهدم في صور باهر 2019-07-21 | 14:46:53 رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا، ظهر اليوم الاحد، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16...

اتهام عادل أبو هضيب من رهط بالتخطيط لتفجير فندق في إسرائيل 2019-07-21 | 14:36:43 سمح اليوم بالنشر عن قيام جهاز الامن العام الشاباك باعتقال الشاب عادل أبو هضيب من...

اعتقال شاب (30عاماً)بشبهة حرق سيارة سيدة في سخنين 2019-07-21 | 13:17:45 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل:"تلقت الشرطة بلاغ فجر اليوم الاحد عن...

الرملة:اتهام عمر مصراتي بالتسبب بمقتل انتصار العيساوي على خلفية نزاع مع ابنها 2019-07-21 | 12:37:31 قدمت النيابة العامة لواء المركز صباح اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب عمر...

مدرسة الزرازير المركزية تختتم مخيم المدرسة الصيفية 2019-07-21 | 12:16:58 اختمت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية بإدارة الشيخ سالم عيادات مخيم المدرسة...

سرقة مبلغ مالي كبير من رجل قرب مصرف في سخنين 2019-07-21 | 12:04:37 جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل ان شخص ملثم قام بسرقة مبلغ مالي كبير من رجل قرب...