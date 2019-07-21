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مجدال هعيمك:اصابة خطيرة لعامل سقط داخل بئر



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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر (35عاماً)سقط داخل بئر في احدى ورشات البناء بمدينة مجدال هعيمك صباح اليوم الاحد مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالخطيرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
مجدال هعيمك:اصابة خطيرة لعامل سقط داخل بئر




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