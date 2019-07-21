تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-21 09:33:44 إسرائيل ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها |  2019-07-21 09:26:39 رهط:تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبه باطلاق نار واصابة اخر |  2019-07-21 07:00:16 الطقس:اجواء صيفية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-07-21 07:00:00 الولايات المتحدة تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز |  2019-07-21 07:00:52 بيريتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه |  2019-07-20 22:10:05 اصابات متفاوتة جراء شجار عنيف في عرعرة النقب |  2019-07-20 21:14:17 شفاعمرو:اعتقال سيدة وشابين بشبهة قتل الشاب سعيد حجيرات |  2019-07-20 22:10:04 عودة وكسيف بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي بعد اصابته الخطيرة |  2019-07-20 15:53:33 مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء |  2019-07-20 15:50:59 الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة |  2019-07-20 15:33:13 مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو |  2019-07-20 15:26:18 د.منصور عباس في المكان الاول بانتخابات الاسلامية ووليد طه في المركز الثاني |  2019-07-20 12:54:09 إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد "الإعجاب" على الصور |  2019-07-20 12:52:20 مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد |  2019-07-20 12:50:16 زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رهط:تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبه باطلاق نار واصابة اخر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"تلقت الشرطة في تاريخ19.06.2019 بلاغ عن اطلاق نار في حي رقم 21 بمدينة رهط واصابة شاب نقل الى المستشفى .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق وفي تاريخ 08.07.2019 اعتقلت مشتبه(44عاماً) بعد ان اختفى فترة طويلة وكان في مدينة اللد .المحكمة مددت اعتقال المشتبه اكثر من مرة بشبهات عديدة منها اطلاق نار وحيازة سلاح وتشويش مجريات التحقيق .

في تاريخ 18.07.2019 تم تقديم تصريح مدع عام ضد المشتبه وسيتم تمديد اعتقاله وتقديم لائحة اتهام بحقه .
رهط:تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبه باطلاق نار واصابة اخر




كلمات متعلقة

رهط:تقديم, تصريح, مدع, عام, ضد, مشتبه, باطلاق, نار, واصابة, اخر,

تابعونــا

إسرائيل ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها إسرائيل ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها 2019-07-21 | 09:33:44

ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة، إثر احتجاز ناقلة...

الولايات المتحدة تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز الولايات المتحدة تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز 2019-07-21 | 07:00:00

أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأمريكية تحذيرا بحريا للسفن العابرة لمضيق...

بريطانيا تتوعد بالرد على الإيرانيين بريطانيا تتوعد بالرد على الإيرانيين 2019-07-20 | 12:41:58

شدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت على أن بلاده سترد بطريقة "مدروسة لكنها...

لندن ترد على احتجاز إيران ناقلتي نفط لندن ترد على احتجاز إيران ناقلتي نفط 2019-07-20 | 07:00:49

أعلنت بريطانيا أن إيران احتجزت،الجمعة، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز،...

واشنطن ترسل مئات العسكريين إلى السعودية لمواجهة التهديدات الإيرانية واشنطن ترسل مئات العسكريين إلى السعودية لمواجهة التهديدات الإيرانية 2019-07-20 | 07:00:10

شرعت الولايات المتحدة في إرسال مئات العسكريين إلى السعودية، ضمن جهودها الرامية...

ايران تعلن توقيف ناقلة نفط بريطانية مساء اليوم في مضيق هرمز ايران تعلن توقيف ناقلة نفط بريطانية مساء اليوم في مضيق هرمز 2019-07-19 | 21:19:05

أعلن الحرس الثوري الايراني عن توقيفه مساء اليوم الجمعة ناقلة نفط بريطانية في...

ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس 2019-07-19 | 21:17:12

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة...

هزتان أرضيتان قويتان تضربان اليونان هزتان أرضيتان قويتان تضربان اليونان 2019-07-19 | 15:58:24

ضربت هزتان أرضيتان اليونان اليوم الخميس، الأولى بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر،...

هنية يوفد الرشق لمتابعة أوضاع اللاجئين في لبنان هنية يوفد الرشق لمتابعة أوضاع اللاجئين في لبنان 2019-07-19 | 14:26:22

وصل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، فجر اليوم...

طهران: كل طائراتنا المسيرة عادت لقواعدها بسلام بما فيها الطائرة التي تحدث عنها ترامب طهران: كل طائراتنا المسيرة عادت لقواعدها بسلام بما فيها الطائرة التي تحدث عنها ترامب 2019-07-19 | 13:00:52

نفت القوات المسلحة الإيرانية الجمعة أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفااعتقال شاب شابين توقيف بشبهة اطلاق النار في الهواء خلال حفل زفاف الطيرة اطلاق نار سيارة الرينة مواطن شاب الشرطة دون اصابات البروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية رصاصة طائشة ام الفحم داخل شباك غرفة اطفال اطلاق نار ظاهرة شرطة محل خردة هائل نيران ام الفحم خطر اطفاء طواقم 6 النار سيارات قديمة طمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت انتخابات كفر مندا رئاسة مجلس محلي بلدة سلطة جودت ملحم الافراج اليوم الشرطة محكمة حيفا نشأت شقيق المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب شجار طلاب طالب اصابة ثانوية كفر كنا رشد ابن مدرسة شرطة التحقيق الناصرةيختبئ نشأت ملحم حي الظهرات هنا قرية بيت صغير عرعره مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت الطيبة اعتداء عنصري نساء عربيات نتانيا يهودي ضرب عصا مكنسة محجباتصعقة كهربائية اصابة طفل رهط مدينة تعرض مستشفى اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com