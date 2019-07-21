رهط:تقديم, تصريح, مدع, عام, ضد, مشتبه, باطلاق, نار, واصابة, اخر,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"تلقت الشرطة في تاريخ19.06.2019 بلاغ عن اطلاق نار في حي رقم 21 بمدينة رهط واصابة شاب نقل الى المستشفى .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق وفي تاريخ 08.07.2019 اعتقلت مشتبه(44عاماً) بعد ان اختفى فترة طويلة وكان في مدينة اللد .المحكمة مددت اعتقال المشتبه اكثر من مرة بشبهات عديدة منها اطلاق نار وحيازة سلاح وتشويش مجريات التحقيق .في تاريخ 18.07.2019 تم تقديم تصريح مدع عام ضد المشتبه وسيتم تمديد اعتقاله وتقديم لائحة اتهام بحقه .