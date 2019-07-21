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الطقس:اجواء صيفية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد :يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء صيفية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة




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