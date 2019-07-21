الطقس:اجواء, صيفية, وارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة,

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اكد رئيس حزب العمل عمير بيريتس ان ان يتحالف مع بنيامين نتنياهو ما دام هناك شبهات...
أسفر شجار عنيف في بلدة عرعرة النقب مساء السبت عن اصابة عدة اشخاص بجراح متفاوتة...
جاء في بيان صادر عن شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة سيدة(42عاماً)وشابين بالعشرينيات من...
قام النواب أيمن عودة وعوفر كسيف (الجبهة) بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي...
جاء في بيان صادر عن رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي :"بسم الله الرحمن الرحيم " ......
عُقد صباح اليوم السبت اجتماع عمل في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وذلك...
لقي الطفل ايهم صالح احمد بشكار البالغ من العمر (عام ونصف)مصرعه في حادث طرق في مدينة...
اسفرت نتائج الانتخابات الداخلية/ التمهيدية للقائمة العربية الموحدة (الحركة...
يصبح بنيامين نتنياهو اليوم رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه لأطول فترة منذ قيام...
اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث...