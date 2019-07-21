الطقس:اجواء, صيفية, وارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة,

اليوم الاحد :يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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بيريتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه 2019-07-21 | 07:00:52 اكد رئيس حزب العمل عمير بيريتس ان ان يتحالف مع بنيامين نتنياهو ما دام هناك شبهات...

اصابات متفاوتة جراء شجار عنيف في عرعرة النقب 2019-07-20 | 22:10:05 أسفر شجار عنيف في بلدة عرعرة النقب مساء السبت عن اصابة عدة اشخاص بجراح متفاوتة...

شفاعمرو:اعتقال سيدة وشابين بشبهة قتل الشاب سعيد حجيرات 2019-07-20 | 21:14:17 جاء في بيان صادر عن شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة سيدة(42عاماً)وشابين بالعشرينيات من...

عودة وكسيف بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي بعد اصابته الخطيرة 2019-07-20 | 22:10:04 قام النواب أيمن عودة وعوفر كسيف (الجبهة) بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي...

مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء 2019-07-20 | 15:53:33 جاء في بيان صادر عن رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي :"بسم الله الرحمن الرحيم " ......

الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة 2019-07-20 | 15:50:59 عُقد صباح اليوم السبت اجتماع عمل في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وذلك...

مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو 2019-07-20 | 15:33:13 لقي الطفل ايهم صالح احمد بشكار البالغ من العمر (عام ونصف)مصرعه في حادث طرق في مدينة...

د.منصور عباس في المكان الاول بانتخابات الاسلامية ووليد طه في المركز الثاني 2019-07-20 | 15:26:18 اسفرت نتائج الانتخابات الداخلية/ التمهيدية للقائمة العربية الموحدة (الحركة...

نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل 2019-07-20 | 12:46:42 يصبح بنيامين نتنياهو اليوم رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه لأطول فترة منذ قيام...