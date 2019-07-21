الولايات, المتحدة, تطلق, تحذيرا, للسفن, التي, تعبر, مضيق, هرمز,

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ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة، إثر احتجاز ناقلة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"تلقت الشرطة في تاريخ19.06.2019 بلاغ عن...
شدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت على أن بلاده سترد بطريقة "مدروسة لكنها...
أعلنت بريطانيا أن إيران احتجزت،الجمعة، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز،...
شرعت الولايات المتحدة في إرسال مئات العسكريين إلى السعودية، ضمن جهودها الرامية...
أعلن الحرس الثوري الايراني عن توقيفه مساء اليوم الجمعة ناقلة نفط بريطانية في...
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة...
ضربت هزتان أرضيتان اليونان اليوم الخميس، الأولى بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر،...
وصل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، فجر اليوم...
نفت القوات المسلحة الإيرانية الجمعة أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من...