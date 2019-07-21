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الولايات المتحدة تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأمريكية تحذيرا بحريا للسفن العابرة لمضيق هرمز والخليج على خلفية حادث ناقلتي نفط، احتجز الحرس الثوري الإيراني إحداهما الجمعة.وقالت الإدارة البحرية في البيان نشر على موقعها الإلكتروني السبت إنها تأكدت من أن "سفينتين تحملان علم بريطانيا وليبيريا تعرضتا للمضايقة وربما احتجازهما من قبل عسكريين إيرانيين في المواقع المبلغ عنها".  ودعت السفن إلى توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة، ناصحة إياها بمراجعة الاستشارات البحرية الأمريكية المتعلقة بـ"النشاط البحري في الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان، وبحر العرب، والبحر الأحمر".  وأشارت الإدارة البحرية الأمريكية إلى أن "سريان التنبيه سينتهي تلقائيا في الـ26 من يوليو 2019".
الولايات المتحدة تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز




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