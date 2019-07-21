بيريتس:, لن, نتحالف, مع, نتنياهو, ما, دامت, هناك, شبهات, ولوائح, اتهام, بحقه,

اكد رئيس حزب العمل عمير بيريتس ان ان يتحالف مع بنيامين نتنياهو ما دام هناك شبهات ولوائح اتهام عالقة بحقه كما ان الحزب لن ينضم الى اي ائتلاف حكومي لن يلغي قانون القومية ويمرر قوانين تمنح الحصانة للنواب والوزراء وقوانين تنطوي على العنصرية .

واضاف بيريتس في اجتماع لرؤساء سلطات محلية بدوية ورؤساء جمعيات اجتماعية ونشطاء اجتماعيين بدو عقد في قرية ام بطوف بشمال البلاد ، اضاف ان نتنياهو امسى عبءا على دولة اسرائيل اذ انه اهمل المناطق الريفية واحجم عن تحقيق المساواة للاقليات في البلاد وبذلك فقد المبرر الاخلاقي لقيادة الدولةواعتبر بيرتس ان تحالف العمل مع حزب غيشر بزعامة أورلي ليفي يهدف الى حشد تاييد المزيد من الناخبين لكتلة الوسط اليسار وبالتالي لاستبدال الحكم في اسرائيل .