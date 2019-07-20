تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-21 09:33:44 إسرائيل ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها |  2019-07-21 09:26:39 رهط:تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبه باطلاق نار واصابة اخر |  2019-07-21 07:00:16 الطقس:اجواء صيفية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-07-21 07:00:00 الولايات المتحدة تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز |  2019-07-21 07:00:52 بيريتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه |  2019-07-20 22:10:05 اصابات متفاوتة جراء شجار عنيف في عرعرة النقب |  2019-07-20 21:14:17 شفاعمرو:اعتقال سيدة وشابين بشبهة قتل الشاب سعيد حجيرات |  2019-07-20 22:10:04 عودة وكسيف بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي بعد اصابته الخطيرة |  2019-07-20 15:53:33 مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء |  2019-07-20 15:50:59 الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة |  2019-07-20 15:33:13 مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو |  2019-07-20 15:26:18 د.منصور عباس في المكان الاول بانتخابات الاسلامية ووليد طه في المركز الثاني |  2019-07-20 12:54:09 إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد "الإعجاب" على الصور |  2019-07-20 12:52:20 مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد |  2019-07-20 12:50:16 زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابات متفاوتة جراء شجار عنيف في عرعرة النقب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أسفر شجار عنيف في بلدة عرعرة النقب مساء السبت عن اصابة عدة اشخاص بجراح متفاوتة خلال القاء الحجارة .


كما وتخلل الشجار حرق منازل واطلاق نار في الهواء , يشار الى أن الشجار بين افراد عائلة واحدة .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابات متفاوتة جراء شجار عنيف في عرعرة النقب




كلمات متعلقة

اصابات, متفاوتة, جراء, شجار, عنيف, في, عرعرة, النقب,

تابعونــا

الطقس:اجواء صيفية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2019-07-21 | 07:00:16

اليوم الاحد :يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...

بيريتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه بيريتس: لن نتحالف مع نتنياهو ما دامت هناك شبهات ولوائح اتهام بحقه 2019-07-21 | 07:00:52

اكد رئيس حزب العمل عمير بيريتس ان ان يتحالف مع بنيامين نتنياهو ما دام هناك شبهات...

شفاعمرو:اعتقال سيدة وشابين بشبهة قتل الشاب سعيد حجيرات شفاعمرو:اعتقال سيدة وشابين بشبهة قتل الشاب سعيد حجيرات 2019-07-20 | 21:14:17

جاء في بيان صادر عن شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة سيدة(42عاماً)وشابين بالعشرينيات من...

عودة وكسيف بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي بعد اصابته الخطيرة عودة وكسيف بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي بعد اصابته الخطيرة 2019-07-20 | 22:10:04

قام النواب أيمن عودة وعوفر كسيف (الجبهة) بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي...

مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء 2019-07-20 | 15:53:33

جاء في بيان صادر عن رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي :"بسم الله الرحمن الرحيم " ......

الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة 2019-07-20 | 15:50:59

عُقد صباح اليوم السبت اجتماع عمل في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وذلك...

مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو 2019-07-20 | 15:33:13

لقي الطفل ايهم صالح احمد بشكار البالغ من العمر (عام ونصف)مصرعه في حادث طرق في مدينة...

د.منصور عباس في المكان الاول بانتخابات الاسلامية ووليد طه في المركز الثاني د.منصور عباس في المكان الاول بانتخابات الاسلامية ووليد طه في المركز الثاني 2019-07-20 | 15:26:18

اسفرت نتائج الانتخابات الداخلية/ التمهيدية للقائمة العربية الموحدة (الحركة...

نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل 2019-07-20 | 12:46:42

يصبح بنيامين نتنياهو اليوم رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه لأطول فترة منذ قيام...

الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-07-20 | 07:00:44

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق اصابة متوسطة شاب ام الفحم اطلاق نار شرطة مستشفى شاب اعتقال حاول خطف سلاح جندي اسرائيلي قاعدة عسكرية الجنوب الشرطة مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلاممخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات اشرف محمد عباس طه كفر قاسم مصرع الشيخ حادث عملمصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 فائد قبلان بيت جن استقبال خاص للثلوج عزف ارغول يرغول قرية هدم بيت عمر ياسين طمرة استنكار مظاهرة دائرة مكاتب اراضي اسرائيل الناصرة حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com