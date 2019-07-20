شفاعمرو:اعتقال, سيدة, وشابين, بشبهة, قتل, الشاب, سعيد, حجيرات,

جاء في بيان صادر عن شرطة الشمال :"اعتقلت الشرطة سيدة(42عاماً)وشابين بالعشرينيات من عمرهما من سكان مدينة شفاعمرو بشبهة ضلوعهم بجريمة قتل الشاب سعيد حجيرات فجر الجمعة .

وكان قد لقي الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات (23 عاماً) من شفاعمرو مصرعه فجر الجمعة اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين اثناء تواجده في محطة وقود بمدينة شفاعمرو.الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا هناك اقر الاطباء وفاته متأثرا بجراحه .ألشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .