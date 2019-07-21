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وفاة الحاج حسن رشيد(57عاماً)من المشهد خلال مشاركته في حفل زفاف



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توفي مساء السبت الحاج حسن رشيد ابو حسام(57عاماً)من المشهد , جراء نوبة قلبية المت به خلال مشاركته في حفل زفاف في قاعة افراح في بلدة كفركنا .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وحاولت انقاذه الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .
وفاة الحاج حسن رشيد(57عاماً)من المشهد خلال مشاركته في حفل زفاف




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