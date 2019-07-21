وفاة, الحاج, حسن, رشيد(57عاماً)من, المشهد, خلال, مشاركته, في, حفل, زفاف,

توفي مساء السبت الحاج حسن رشيد ابو حسام(57عاماً)من المشهد , جراء نوبة قلبية المت به خلال مشاركته في حفل زفاف في قاعة افراح في بلدة كفركنا .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وحاولت انقاذه الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .