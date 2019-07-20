مجلس, طرعان, يعقب, على, حادث, اطلاق, النار, واصابة, الشاب, راسم, عدوي:عمل, دنيء,

جاء في بيان صادر عن رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي :"بسم الله الرحمن الرحيم " ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

أهلنا في طرعان ،،،



ندعو الله عز وجل أن يبعث العافية في بدن أخينا راسم توفيق عدوي (أبو توفيق) ويردّه سالمًا معافًا إلى أهله، وهم أهلنا، وبلده ومجتمعه.الأخ راسم أُصيبَ ليلة أول أمس الخميس برصاص الغدر والخسّة والدنيّة وهو عائد من كدّه على عائلته ومعه طفلَينِ سلما بلطفٍ من الله وحده من رصاص المجرم الخسيس.إن وجود أطفال في السيارة التي قادها أخونا راسم لم يردع ذاك المجرم الحاقد من إقتراف فعلته السوداء، مما يدل على نفسية المجرم وحقده وعمق إصراره الخبيث.تعجز كل مفردات الإستهجان والإستنكار عن التعبير عمّا في داخلنا من غضبٍ وقلق. إن هذه الأفعال الدنيئة غريبة عن طرعان وأهلها الذين كانوا ولا زالوا محطّ غبطة من جيراننا ومجتمعنا العربيّ كله لما يُعرف عنهم من حسن معشر وسمو خلق.إن من وصايا الله لنا ألّا ننجر وراء الفتنة التي تُحاك في غرفٍ مظلمة والّا نتعاون إلّا على البر والتقوى وأن نجتنب الإثم والعدوان وأن نكون حافظين لأنفسنا وأهلينا وبلدنا ومجتمعنا.من هنا نناشدكم كثرة الدعاء لأخينا راسم وضبط النفس والتحلّي بالصبر إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا وقصاص الله أشدُّ وأمرّ.

ليحفظ الله طرعان وأهلها .... آمين.