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الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة



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عُقد صباح اليوم السبت اجتماع عمل في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وذلك بحضور النائبين عن العربية للتغيير، د. أحمد الطيبي والمحامي اسامه سعدي،

مع الدكتور ماهر النتشة رئيس الجامعة والدكتور خليل عيسى عميد كلية الطب.


قام النائبان الطيبي والسعدي خلا الاجتماع بتسليم ادارة الجامعة كتاب الاعتماد الرسمي لكلية الطب البشري من وزارة الصحة في الداخل. وياتي هذا بعد التعليمات الجديدة التي صدرت في يناير ٢٠١٩ الاخير من وزارة الصحة الاسرائيلية واشترطت معايير جديدة للاعتراف الدولي واستحقاق دخول امتحان الدولة بالداخل للخريجين من حملة الهوية الاسرائيلية.


يشار الى أن كان الطيبي والسعدي قد عقدا عدة اجتماعات سابقة مع ادارة الجامعة لاستيفاء متطلّبات وزارة الصحة في الداخل من أجل الحصول على اعتراف رسمي، كما وعقدت عدة اجتماعات مع مدير قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة بروفيسور يتسيڤ، وتكللت هذه الجهود بالنجاح في الاسبوع الأخير حيث أصدرت وزارة الصحة اعترافا رسميا بكلية الطب في الجامعة.
وبدلك تمون وزارة الصحة قد اعترفت بكلية الطب في جامعة القدس ابو ديس وكلية الطب في نابلس الى جانب الجامعات الاردنيه ودول منظمة الoecd .
يشار الى أن الحديث يدور عن الطب البشري لأن سائر الاختصاصات الطبية يبقى الاعتراف ساريا كما كان.





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