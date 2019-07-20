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مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو



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لقي الطفل ايهم صالح احمد بشكار البالغ من العمر (عام ونصف)مصرعه في حادث طرق في مدينة شفاعمرو ظهر اليوم السبت.

وجاء في بيان صادر عن شرطة الشمال ان الطفل وصل الى مستشفى رمبام وهو مصاب بجراح بالغة الخطورة توفي على اثرها.

الشرطة باشرت التحقيق.





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