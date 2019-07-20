مصرع, الطفل, ايهم, بشكار, في, حادث, طرق, بمدينة, شفاعمرو,

وجاء في بيان صادر عن شرطة الشمال ان الطفل وصل الى مستشفى رمبام وهو مصاب بجراح بالغة الخطورة توفي على اثرها.
الشرطة باشرت التحقيق.
وجاء في بيان صادر عن شرطة الشمال ان الطفل وصل الى مستشفى رمبام وهو مصاب بجراح بالغة الخطورة توفي على اثرها.
الشرطة باشرت التحقيق.
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