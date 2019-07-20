تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-20 15:53:33 مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء |  2019-07-20 15:50:59 الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة |  2019-07-20 15:33:13 مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو |  2019-07-20 15:26:18 انطلاق المؤتمر العام للحركة الإسلامية يبدأ بانتخاب قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية |  2019-07-20 12:54:09 إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد "الإعجاب" على الصور |  2019-07-20 12:52:20 مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد |  2019-07-20 12:50:16 زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو |  2019-07-20 12:48:25 نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول |  2019-07-20 12:46:42 نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل |  2019-07-20 12:41:58 بريطانيا تتوعد بالرد على الإيرانيين |  2019-07-20 07:00:44 الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |  2019-07-20 07:00:33 الصحة العالمية: وباء إيبولا حالة طوارئ تثير القلق |  2019-07-20 07:00:49 لندن ترد على احتجاز إيران ناقلتي نفط |  2019-07-20 07:00:10 واشنطن ترسل مئات العسكريين إلى السعودية لمواجهة التهديدات الإيرانية |  2019-07-19 23:54:37 الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انطلاق المؤتمر العام للحركة الإسلامية يبدأ بانتخاب قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية



  |     |   اضافة تعليق



بدأ قبل قليل أعضاء المؤتمر العام في الحركة الإسلامية البالغ عددهم 510 بانتخاب قائمة المرشحين لانتخابات الكنيست القادمة للمقاعد الأربعة الأولى، وسط أجواء ديمقراطية وأخوية، في مؤتمرهم الثاني والعشرين والذي يقام في قاعة الفردوس في مدينة كفرقاسم.


حيث يتنافس على المقعد الأول كل من النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، والبروفيسور راسم خمايسي.
ويتنافس على المقعد الثاني كل من النائب المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، والأستاذ وليد طه رئيس قسم التربية والتعليم في بلدية كفرقاسم.


فيما يتنافس على المقعد الثالث كل من النائبين السابقين طلب أبو عرار وسعيد الخرومي.

أما المقعد الرابع فيتنافس عليه ثمانية مرشحين هم: أشرف حجازي من طمرة، الأخت إيمان خطيب ياسين من يافة الناصرة، أيمن خروب من جلجولية، عقيل الزيادنة من رهط، علي الدبسان من رهط، محمد دهامشة من كفركنا، محمد محاميد من يافا، ود. ياسر حجيرات من بئر المكسور.





كلمات متعلقة

انطلاق, المؤتمر, العام, للحركة, الإسلامية, يبدأ, بانتخاب, قائمة, المرشحين, للانتخابات, البرلمانية,

تابعونــا

مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء 2019-07-20 | 15:53:33

جاء في بيان صادر عن رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي :"بسم الله الرحمن الرحيم " ......

الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة 2019-07-20 | 15:50:59

عُقد صباح اليوم السبت اجتماع عمل في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وذلك...

مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو 2019-07-20 | 15:33:13

لقي الطفل ايهم صالح احمد بشكار البالغ من العمر (عام ونصف)مصرعه في حادث طرق في مدينة...

نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل 2019-07-20 | 12:46:42

يصبح بنيامين نتنياهو اليوم رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه لأطول فترة منذ قيام...

الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-07-20 | 07:00:44

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث...

مجلس محلي البعينة نجيدات يودع حجاج بيت الله الحرام مجلس محلي البعينة نجيدات يودع حجاج بيت الله الحرام 2019-07-19 | 21:22:53

ودع مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الجمعة ، حجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم...

صور - حريق نفايات واشواك في المكر واخلاء منازل صور - حريق نفايات واشواك في المكر واخلاء منازل 2019-07-19 | 16:55:59

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة 2019-07-19 | 16:15:46

اصيب شاب بجراح خطيرة اليوم في الطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في احياء الطيرة . وتم...

إصابة 10 اشخاص بالالعاب النارية بعد اعلان نتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية إصابة 10 اشخاص بالالعاب النارية بعد اعلان نتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية 2019-07-19 | 15:56:04

محافظات - اصيب 10 اشخاص باصابات متفاوتة اثناء الاحتفالات باعلان نتائج الثانوية...

جلسة طارئة في مجلس أبوسنان المحلي بعد جريمة قتل الشاب هيثم ابريق رميا بالرصاص جلسة طارئة في مجلس أبوسنان المحلي بعد جريمة قتل الشاب هيثم ابريق رميا بالرصاص 2019-07-19 | 15:46:23

عقد مجلس أبوسنان المحلي في أبوسنان، اليوم، جلسة طارئة برئاسة فوزي مشلب هدفت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح صبحي حمود متأثرا جراحه قبل عام حادث طرق شرقي بحيرة طبريا جسر أريك دير حنا شبان طرعان يحلقون شعورهم تضامنا مع صديقهم عدن دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهسرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق شتم عبارات نابية فتاتين شوارع احد مدينة الناصرة التسبب باضرار اعتقال نجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب عملية اطلاق نار مقر قيادة الشرطة القطرية اصابات منفذ عملية اصابات شرطة اسعاف الناصرة اضراب شبه تام المحلات فتحت ابوابها الشيخ رائد صلاح رئيس حركة دخوله سجن وداع ام الفحم وفاة الأديب الفلسطيني سلمان ناطور من دالية الكرملمنى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور رعنانا طعن 4 اصابات خطيرة اعتقال منفذ العملية الثانية التوالي اليوم عرابة مدينة حجاج الفوج الثاني وداع تودع اهالي الديار الحجازية فريضة الحج شفاعمرو المصادقة الخارطة الهيكيلية الرئيس عنبتاوي يستهجن موقف الجبهة ايداع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com