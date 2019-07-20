انطلاق, المؤتمر, العام, للحركة, الإسلامية, يبدأ, بانتخاب, قائمة, المرشحين, للانتخابات, البرلمانية,

بدأ قبل قليل أعضاء المؤتمر العام في الحركة الإسلامية البالغ عددهم 510 بانتخاب قائمة المرشحين لانتخابات الكنيست القادمة للمقاعد الأربعة الأولى، وسط أجواء ديمقراطية وأخوية، في مؤتمرهم الثاني والعشرين والذي يقام في قاعة الفردوس في مدينة كفرقاسم.





حيث يتنافس على المقعد الأول كل من النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، والبروفيسور راسم خمايسي.ويتنافس على المقعد الثاني كل من النائب المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، والأستاذ وليد طه رئيس قسم التربية والتعليم في بلدية كفرقاسم.



فيما يتنافس على المقعد الثالث كل من النائبين السابقين طلب أبو عرار وسعيد الخرومي.

أما المقعد الرابع فيتنافس عليه ثمانية مرشحين هم: أشرف حجازي من طمرة، الأخت إيمان خطيب ياسين من يافة الناصرة، أيمن خروب من جلجولية، عقيل الزيادنة من رهط، علي الدبسان من رهط، محمد دهامشة من كفركنا، محمد محاميد من يافا، ود. ياسر حجيرات من بئر المكسور.