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إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد "الإعجاب" على الصور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وسعت شركة إنستغرام تجربتها الجارية، بإخفاء أرقام "الإعجاب" التي تحصل عليها كل صورة، إلى 6 دول جديدة، مما قد يكون علامة على خطة عالمية من الشركة، لإخفاء أرقام "الإعجاب" على الصور عالميا.


وبدأت الشركة التابعة لفيسبوك، بتجربة إخفاء أرقام "الإعجاب" التي تحصل عليها كل صورة، في مايو الماضي، في كندا فقط، ولكنها أعلنت مؤخرا أنها ستبدأ بإخفاء أعداد "الإعجاب" في 6 دول جديدة.

وأكدت شركة إنستغرام أن التجربة ستشمل دول أستراليا والبرازيل وإيرلندا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا، حيث لن يستطيع مستخدمي التطبيق في هذه الدول رؤية عدد نقرات "الإعجاب" لكل صورة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".



 وفي العادة، يستطيع المستخدمين رؤية عدد نقرات "الإعجاب" التي تحصل عليه كل صورة، وهو الرقم الذي يظهر تحت الصورة على شكل "100 شخص أعجبهم هذا المنشور"، على سبيل المثال.

أما الآن، فستظهر عبارة "أشخاص أعجبهم هذا المنشور" على الصور، ولن يمكنك معرفة العدد، إلا بالنقر على العبارة، لتظهر لك قائمة بالمعجبين، يمكنك من خلالها حساب عدد المعجبين.

وقالت الشركة أنها تجرب إخفاء أعداد الإعجاب، لأنها تريد أن يركز المستخدم على محتوى الصور، وليس على عدد المعجبين بالصورة".

وقال رئيس الشركة، آدم موسيري، قبل أشهر، عند إطلاق فكرة التجربة: "لا نريد أن يكون إنستغرام منصة للتنافس.. نريد أن يقل اهتمام الناس بعدد نقرات "الإعجاب" التي يحصلون عليها، وأن يزيد اهتمامهم بالتواصل مع الأشخاص الذين يحبونهم".
إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد "الإعجاب" على الصور




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