تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-20 15:53:33 مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء |  2019-07-20 15:50:59 الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة |  2019-07-20 15:33:13 مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو |  2019-07-20 15:26:18 انطلاق المؤتمر العام للحركة الإسلامية يبدأ بانتخاب قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية |  2019-07-20 12:54:09 إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد "الإعجاب" على الصور |  2019-07-20 12:52:20 مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد |  2019-07-20 12:50:16 زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو |  2019-07-20 12:48:25 نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول |  2019-07-20 12:46:42 نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل |  2019-07-20 12:41:58 بريطانيا تتوعد بالرد على الإيرانيين |  2019-07-20 07:00:44 الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |  2019-07-20 07:00:33 الصحة العالمية: وباء إيبولا حالة طوارئ تثير القلق |  2019-07-20 07:00:49 لندن ترد على احتجاز إيران ناقلتي نفط |  2019-07-20 07:00:10 واشنطن ترسل مئات العسكريين إلى السعودية لمواجهة التهديدات الإيرانية |  2019-07-19 23:54:37 الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث كل عام نحو مليار حالة إصابة بنزلة البرد في الولايات المتحدة وحدها، وبالتالي ربما تصل التقديرات إلى تريليون حالة نزلة برد حول العالم.

ويدل القول الشائع: "برد الصيف أحدّ من السيف" على مدى التعب الذي ينتاب من يصاب بنزلة برد خلال موسم الصيف، لكن موقع "Reader’s Digest" يقدم قائمة بـ 8 دروع واقية لمن يصاب بنزلة برد، هي:
حساء الدجاجإن تناول شوربة الدجاج الساخنة يوفر أكثر من مجرد راحة عندما يكون لديك نزلة برد رهيبة.
في عام 2000، نشر الباحث في جامعة نبراسكا دكتور ستيفن رينارد نتائج بحثه في مجلة Chest، الدورية الأميركية المعنية بأمراض الصدر، والتي تبين أن حساء الدجاج يحتوي على عوامل مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف من أعراض البرد.
ويتفق مع هذا التوجه الدكتور مهمت أوز، قائلا: "ابدأ بوعاء من حساء الدجاج الذي تصنعه الأم، ولا يزال يتعين على الأبحاث أن توضح كيف تعمل هذه الوصفة (وكيف عرفتها الأم)، لكننا نعرف أن اتباع نظام غذائي غني بالمواد المغذية يبني نظامك المناعي ويحارب الالتهابات".

حساءا لدجاجالحليبتساعد الأطعمة الغنية بفيتامين D مثل الحليب أو الحبوب المدعمة في محاربة نزلات البرد.
وكشفت دراسة أجريت عام 2009 بمستشفى ماساتشوستس العام، أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين D أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد. وعلى سبيل المكافأة الإضافية، تساعد هذه الأطعمة في تعزيز حالتك المزاجية خلال أشهر الطقس البارد، وفقًا للباحثين في جامعة لويولا.
الجزرتعد جميع الفيتامينات ضرورية لصحة الجسم، لكن كلية الطب بجامعة هارفارد تقول إن فيتامين A لاعب رئيسي في الحفاظ على نظام مناعة قوي. ولذا فإنك عندما تصاب بالبرد، حاول تناول البطاطا الحلوة أو الجزر أو السبانخ أو الكرنب.

يعزز الشاي الأخضر نظام المناعة
الشاي الأخضريعزز الشاي الأخضر المليء بمضادات الأكسدة، نظام المناعة لدى الشخص حتى لو كان مريضاً بالفعل.
ويمكن للشاي الأخضر أن يساعد أيضًا في تخفيف الأعراض التي تصاحب نزلات البرد عادة، مثل التهاب الحلق. وبدلاً من احتساء كوب ساخن، يقترح دكتور مايكل غريغر تخميره باردًا، وتكون مستويات مضادات الأكسدة أعلى بهذه الطريقة، مقارنةً بالشاي الأخضر في الماء المغلي.
الثومتبين أن الثوم يساعد في منع نزلات البرد، عندما يتم تناوله بانتظام، وذلك بسبب غناه بمركب أليسين الذي يعزز المناعة، وفقا لما تقوله دونا كارديلو، الممرضة المتخصصة: "يمكن تناول المزيد من الثوم عند الإصابة بنزلة برد، ويمكن تجربة تناوله نيئًا مع عصير البرتقال".

التوتوجد باحثون من جامعة كورنيل أن التوت البري يحتوي على مضادات الأكسدة أكثر من أي فواكه طازجة أخرى، جرى اختبارها، والتي من شأنها أن تساعد في التغلب على السعال. يمكن تناول التوت منفردا عند الإصابة بنزلة برد أو يضاف إلى وعاء من الحبوب أو اللبن للدعم بفيتامين D.

اليانسونيساعد مشروب اليانسون كمهدئ للاحتقان، فضلا عن أنه طارد للبلغم.
وتوصي Health.com بوصفة الجمعية الصيدلانية الأميركية والتي تتألف من كوب ماء ساخن مخلوط بكوب من بذور اليانسون المطحونة، مع التحلية بعسل النحل، ويمكن أن يضاف إليه الثوم أو القرفة.

سمك السلمون غني بالأوميغا 3
السمكيقترح موقع Health.com تناول الأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والتونة، عند الإصابة بنزلات البرد، وذلك للاستفادة من محتواه من أحماض أوميغا 3 الدهنية، تساعد هذه المركبات على تقليل الالتهابات في الجسم، والتي يمكن أن تعيق عمل الجهاز المناعي بشكل سليم.
مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد




كلمات متعلقة

مخاطر, برد, الصيف...8, دروع, واقية, من, نزلة, البرد,

تابعونــا

الصحة العالمية: وباء إيبولا حالة طوارئ تثير القلق الصحة العالمية: وباء إيبولا حالة طوارئ تثير القلق 2019-07-20 | 07:00:33

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أنّ وباء إيبولا الذي يتفشّى في جمهورية...

3 علامات خفية لنقص فيتامين حيوي في الجسم! 3 علامات خفية لنقص فيتامين حيوي في الجسم! 2019-07-19 | 13:00:23

يمكن أن تبدأ أعراض نقص فيتامين B12 بـ 3 علامات خفية يجب الحذر منها، ذلك أن عدم علاج...

خدعة شحن عبقرية يقدمها تحديث "أيفون" الجديد! خدعة شحن عبقرية يقدمها تحديث "أيفون" الجديد! 2019-07-19 | 09:22:53

أطلقت "أبل" تحديثا جديدا لنظام iOS يتضمن ميزة رائعة تجعل بطارية هاتف "أيفون" تدوم...

أهمّ النصائح لعِلاج مُشكلة جفاف الجلد عند الأطفال! أهمّ النصائح لعِلاج مُشكلة جفاف الجلد عند الأطفال! 2019-07-19 | 09:11:03

تُعرف بشرة الأطفال بنعومتها ونضارتها ،ولكنّ في بعض الأحيان قد تتعرّض للجفاف...

بيئة حاضنة للمرض.. احذر من فرشاة أسنانك! بيئة حاضنة للمرض.. احذر من فرشاة أسنانك! 2019-07-18 | 17:57:52

تعتبر فرشاة الأسنان بيئة حاضنة لظهور أمراض كثيرة نظراً لتكاثر البكتيريا...

” إصفرار العين ” جرس إنذار لأمراض خطيرة ” إصفرار العين ” جرس إنذار لأمراض خطيرة 2019-07-18 | 13:08:21

كشفت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة عن أسباب تغير لون ” بياض العين ” وتحوله...

علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! علاج جديد قد يعيد البصر إلى المكفوفين جراء الحوادث! 2019-07-18 | 09:14:06

كشفت دراسة حديثة أن الذين فقدوا أبصارهم جراء الحروق الكيميائية قد يتمكنون من...

. أكل الحشرات "يحميك" من أحد أخطر أمراض العصر! . أكل الحشرات "يحميك" من أحد أخطر أمراض العصر! 2019-07-17 | 14:37:48

قال علماء جامعة روما إن تناول النمل وغيرها من الحشرات يمكن أن يحمي الناس من...

تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال تحذير عالمي من كمية السكر في أغذية الأطفال 2019-07-17 | 12:36:06

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر محذرة من الكميات الكبيرة جدا من السكر...

هذل هو أفضل مشروب طبيعي مثالي للصحة هذل هو أفضل مشروب طبيعي مثالي للصحة 2019-07-17 | 10:52:44

أعلن خبراء المركز العلمي للنظم الغذائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هال سيتي خدمات ضم التوقيع التعاقد اللاعب بيرم كيال مفاوضات برايتون حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود منع دخول المصلين اقتحام مستوطنين المسجد الاقصى المبارك جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفارؤى مازن غطاس ArabCasting برنامج دعم تصويت الشابة حفل موسيقي تكريما للفنان النجم العراقي القيصر كاظم الساهرفرع بريد جديد في قرية عرابة زيارة تفقدية ميدانية اضراب تحذيري عدد من السلطات المحلية تقليصات المزايا الضريبية سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حنااطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط مؤنس دبور جراسهوبرز سويسرا هداف الدوري تسجيل هدف رائع العليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة مصرع 3 اشخاص حادث طرق مروع شارع صفورية عيلوط شاب فتاتين محمد رحال الزرازير قرية مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com