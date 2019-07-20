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زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد.

وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي: "شكرًا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، وخاصة من القريبين مني".
وأضاف: "أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل ذلك، وأهنئ كل اللاعبين على ما قدموه في الأيام الماضية ونحن الآن مستعدون للعب 3 مباريات، نحتاجها بالفعل، وهذه هي المرة الأولى التي سنلعب فيها في هيوستن".
بوجبا
وبسؤاله عن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، أجاب: "أنا دائمًا أقول نفس الإجابة، سأبدو سخيفًا، لكن النادي يعلم ما يريده، والوقت أمامنا، واليوم نركز فقط على المباريات، وسنرى ما سيحدث".
وتابع: "كوبو؟ لقد تابعته بشكل جيد، هو لاعب ذو كفاءة، ويستوعب الضغط في التدريبات جيدًا، ويبدون أنه سيكون معنا لفترة طويلة، ولا أستطيع أن أقول إنه سيلعب غدًا، وسنرى كيف يمكننا استخدام كل لاعب".
جاريث بيل
وعن جاريث بيل، أوضح: "هو لا يمثل مشكلة، ولدينا عقد معه، ولم يتغير أي شيء مع اللاعب الويلزي منذ يونيو/ حزيران الماضي حتى الآن على الإطلاق".
وأردف: "يجب أن نحترم الجميع، والنادي يعرف ما يريده وحتى اليوم الأخير من السوق يمكن أن تحدث تغييرات على الفريق بضم ورحيل البعض، والعمل مع جميع اللاعبين الموجودين هنا أمر صعب، لكن في الحقيقة تحدثت معهم لأنني أحب أن أكون واضحًا".
هازارد
وحول الوافد الجديد إيدين هازارد، صرح زيزو: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا".
وأكمل: "هازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".
ونوه: "خاميس رودريجيز؟ هو لاعب في ريال مدريد، وسنرى ما سيحدث معه، حاليًا هو يقضي العطلة، ولا يمكن قول أي شيء آخر".
وواصل: "أشرف حكيمي؟ لازال لديه عام آخر في عقد إعارته لبوروسيا دورتموند، وهو أمر جيد بالنسبة له".
الصفقات الجديدة
وزاد: "أنا سعيد بالصفقات الجديدة ولست متفاجئا من الطريقة التي يتصرف بها هؤلاء اللاعبين، فهم يريدون فعل الأشياء بشكل جيد وهم مميزون للغاية".
واختتم: "ليبرون جيمس (أسطورة كرة السلة)؟ أنا سعيد بأنه يُحب كرة القدم، على الرغم من أنه ربما لا يعرفني".
زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو




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