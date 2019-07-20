تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-20 15:53:33 مجلس طرعان يعقب على حادث اطلاق النار واصابة الشاب راسم عدوي:عمل دنيء |  2019-07-20 15:50:59 الطيبي والسعدي يسلمان رئيس جامعة النجاح الاعتراف الرسمي بكلية الطب البشري في وزارة الصحة |  2019-07-20 15:33:13 مصرع الطفل ايهم بشكار في حادث طرق بمدينة شفاعمرو |  2019-07-20 15:26:18 انطلاق المؤتمر العام للحركة الإسلامية يبدأ بانتخاب قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية |  2019-07-20 12:54:09 إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد "الإعجاب" على الصور |  2019-07-20 12:52:20 مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد |  2019-07-20 12:50:16 زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو |  2019-07-20 12:48:25 نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول |  2019-07-20 12:46:42 نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل |  2019-07-20 12:41:58 بريطانيا تتوعد بالرد على الإيرانيين |  2019-07-20 07:00:44 الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |  2019-07-20 07:00:33 الصحة العالمية: وباء إيبولا حالة طوارئ تثير القلق |  2019-07-20 07:00:49 لندن ترد على احتجاز إيران ناقلتي نفط |  2019-07-20 07:00:10 واشنطن ترسل مئات العسكريين إلى السعودية لمواجهة التهديدات الإيرانية |  2019-07-19 23:54:37 الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعيش الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ حالياً أجمل أيام حياتها، إذ إنها في حالة حب مع شاب ألمحت إلى علاقتها به عدة مرات من خلال نشر صور معه من دون أن يظهر شكله أو ملامحه كما أنها لم تعلن عن اسمه.


ونادين كانت صرحت مرات عديدة أنها لا تستطيع أن تعيش من دون حب، وفاجأت نادين مؤخراً جمهورها ومحبيها بكشف هوية الحبيب المجهول الذي أعلنت أن اسمه مجد دعبول، ونشرت صورة لها معه، وعلّقت عليها بالقول: “المال يشتري لي الأحذية، لكن لا يستطيع شراء الحب، العائلة والسعادة”، ووضعت قلبين أحمرين على الصورة، 

وأرفقتها بصورة أخرى لطعام وقالت إنه الأكل المفضل لحبيبها.

يذكر أن زيجتي نادين السابقتين انتهيتا بالانفصال ففي المرة الأولى تزوجت من والد ابنها مارك، حاتم حدشيتي، والمرة الثانية من الممثل جيسكار ابي نادر ورزقا بطفلين كارل ومارسيل. فهل تكون الثالثة ثابتة؟
نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول




كلمات متعلقة

نادين, الراسي, تفاجئ, محبيها, بالكشف, عن, هوية, وصورة, حبيبها, المجهول,

تابعونــا

زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو 2019-07-20 | 12:50:16

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض أول...

الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا 2019-07-19 | 23:54:37

حقق المنتخب الجزائري لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد انتصاره على السنغال، في...

اليكم العرض الخيالي الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع نيمار اليكم العرض الخيالي الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع نيمار 2019-07-19 | 13:00:29

أكدت شبكة "سكاي سبورت" العالمية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع...

الجزائر والسنغال - محرز في مواجهة ماني اليوم : من يحسم لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 ؟ الجزائر والسنغال - محرز في مواجهة ماني اليوم : من يحسم لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 ؟ 2019-07-19 | 10:25:11

تصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر إلى محطتها الأخيرة بمواجهة من...

ريبيري وابنته يؤازران الجزائر من إستاد القاهرة ريبيري وابنته يؤازران الجزائر من إستاد القاهرة 2019-07-19 | 09:20:55

لبى النجم الفرنسي فرانك ريبيري، طلب ابنته حيزية بالحضور إلى مصر لدعم منتخب...

كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان 2019-07-18 | 17:59:47

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عدم قدرة ناديه على منافسة...

جسر جوي جزائري لنقل 5 آلاف مشجع لنهائي كأس افريقيا جسر جوي جزائري لنقل 5 آلاف مشجع لنهائي كأس افريقيا 2019-07-18 | 15:35:53

خصصت السلطات الجزائرية 28 طائرة منها 9 طائرات عسكرية لنقل مشجعي محاربي الصحراء...

زيدان يجرب فينيسيوس في مركز جديد زيدان يجرب فينيسيوس في مركز جديد 2019-07-18 | 15:28:08

خاض ريال مدريد أول مران بحضور وسائل الإعلام، في مونتريال بكندا، حيث اتضحت بعض...

محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية محرز وماني يخطفان الأضواء من صلاح في كأس الأمم الإفريقية 2019-07-18 | 13:09:21

تنبأ الكثير من المتابعين بتألق المصري محمد صلاح في البطولة التي تستضيفها بلاده،...

رسميًا.. يوفنتوس يضم دي ليخت ب 85.5 مليون يورو رسميًا.. يوفنتوس يضم دي ليخت ب 85.5 مليون يورو 2019-07-18 | 11:14:35

انضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، اليوم الخميس، بشكل رسمي، إلى صفوف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتأمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان قلنسوة حادث دهس سيارة شاب خطيرة مستشفى شرطة طرق مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان انتخابات مجلس الطائفة الروم الكاثوليك تزكية قائمة البديل الناصرة توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء رصاصة طائشة ام الفحم تستقر نافذة منزل الشرطة التحقيق دون اصابات اضرار تشييع جثمان رئيس مجلس كفر مندا مثواه الاخير طه عبد الحليم وفاة منازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة مصرع شخصين حادث طرق مروع الشيخ دنون يركا دفيئة مخدرات وادي النقب صحراء الشرطة ضبط مشتبه البحث شاحنتين سيارة حادث طرق مروع اصابة امرأة علقت داخل مستشفى طواقم اطفاء انقاذ المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام مسيرة عيد الفطر مشاركة واسعة مدينة طمرة الالاف مدينة اهالي تكبيرات عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com