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نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يصبح بنيامين نتنياهو اليوم رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه لأطول فترة منذ قيام دولة إسرائيل، حيث يحطم الرقم القياسي الذي سجله رئيس الوزراء الأول دافيد بن غوريون.


وبلغت الفترة التي قضاها نتنياهو في السلطة حتى الآن 4876 يوما، أي أكثر بيوم واحد من الفترة التي قضاها ديفيد بن غوريون.

وتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الفوز بفترة ولاية خامسة عام 2019، لكنه دعا إلى انتخابات جديدة بعد فشله في تشكيل الحكومة.

ويواجه نتنياهو اتهامات فساد محتملة ودعوات تطالبه بالاستقالة، لكنه نفى تورطه في أية مخالفات، مشددًا على أن القضية ذات دوافع سياسية.

ومن الجدير ذكره أن نتنياهو فاز بأول انتخابات عامة عام 1996 ليكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ الدولة، إذ تولى رئاسة الوزراء وهو في السادسة والأربعين من عمره، وهو أول رئيس الوزراء وُلد بعد قيام الدولة عام 1948.

ويشار مع ذلك إلى أن بن غوريون كان زعيم السكان اليهود في البلاد لمدة خمسة عشر عامًا قبل قيام الدولة، أي منذ عام 1933، مما يعني أن فترة حكمه الإجمالية استمرت زهاء ثلاثة عقود.
نتنياهو الأطول بقاء في السلطة بين رؤساء وزراء إسرائيل




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