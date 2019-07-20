بريطانيا, تتوعد, بالرد, على, الإيرانيين,

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أعلنت بريطانيا أن إيران احتجزت،الجمعة، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز،...
شرعت الولايات المتحدة في إرسال مئات العسكريين إلى السعودية، ضمن جهودها الرامية...
أعلن الحرس الثوري الايراني عن توقيفه مساء اليوم الجمعة ناقلة نفط بريطانية في...
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة...
ضربت هزتان أرضيتان اليونان اليوم الخميس، الأولى بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر،...
وصل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، فجر اليوم...
نفت القوات المسلحة الإيرانية الجمعة أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من...
أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أمس الخميس، أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، مشيرة إلى أنّ...
أعلن الحرس الثوري إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة في مياه الخليج...
واصل أهالي مخيم عين الحلوة لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم العام واغلاق جميع...