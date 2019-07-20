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الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة



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اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة




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