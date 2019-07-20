الطقس:اجواء, صيفية, عادية, ولا, يطرأ, تغيير, على, درجات, الحرارة,

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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مجلس محلي البعينة نجيدات يودع حجاج بيت الله الحرام 2019-07-19 | 21:22:53 ودع مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الجمعة ، حجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم...

صور - حريق نفايات واشواك في المكر واخلاء منازل 2019-07-19 | 16:55:59 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

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إصابة 10 اشخاص بالالعاب النارية بعد اعلان نتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية 2019-07-19 | 15:56:04 محافظات - اصيب 10 اشخاص باصابات متفاوتة اثناء الاحتفالات باعلان نتائج الثانوية...

جلسة طارئة في مجلس أبوسنان المحلي بعد جريمة قتل الشاب هيثم ابريق رميا بالرصاص 2019-07-19 | 15:46:23 عقد مجلس أبوسنان المحلي في أبوسنان، اليوم، جلسة طارئة برئاسة فوزي مشلب هدفت...

مخيم صيفي اسلامي مسيحي في مالقة باسبانيا 2019-07-19 | 14:20:20 الملتقى الثاني للمخيم الصيفي الاسلامي المسيحي بحضور اسقفة مالقة والسيد خوسوس...

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اعادة العمل مجددًا بكاميرات السرعة وتسجيل المخالفات 2019-07-19 | 10:37:52 اعلنت الشرطة امس الخميس انه تبيّن أن كاميرات السرعة A-3 كان موثوقًا ودقيقًا، وسمح...

مصرع شابة 25 عاما بحادث طرق وانقلاب سيارة في واد قرب مفرق الموفيل على شارع 79 قرب كفرمندا 2019-07-19 | 09:42:08 وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم الجمعة...