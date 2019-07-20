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لندن ترد على احتجاز إيران ناقلتي نفط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت بريطانيا أن إيران احتجزت،الجمعة، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة هذا العمل "غير مقبول" و"مقلق للغاية".وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في بيان: "أنا قلق للغاية من مصادرة سفينتين بحريتين من قبل السلطات الإيرانية في مضيق هرمز"، مؤكداً أن "أعمال الاحتجاز هذه غير مقبولة".وتابع: "من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة".وأشار هنت إلى انه إنه سيحضر قريبا جلسة حكومية طارئة لمعرفة ما يمكن القيام به لتأمين إطلاق سراح السفينتين، منوها إلى أن واحدة ترفع العلم البريطاني والثانية ترفع علم ليبيريا.وأوضح أن الطاقم يضم مجموعة من الجنسيات لكن لا يعتقد أنها تضم مواطنين بريطانيين.وفي نفس السياق قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".وأعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أن "الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران".وأردف: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا في مواجهة سلوك إيران الخبيث".ووصف البيت الأبيض، احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة النفط البريطانية بأنه مؤشراً لتصعيد العنف من قبل طهران.وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أن قوات الحرس الثوري البحرية احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.وكشف التلفزيون الرسمي أن الناقلة تدعى "استينا إمبيرو"، وتم احتجازها عصر اليوم الجمعة، وقامت قوات الحرس الثوري الإيراني بسحب الناقلة إلى السواحل الإيرانية.
لندن ترد على احتجاز إيران ناقلتي نفط




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