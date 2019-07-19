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الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق المنتخب الجزائري لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد انتصاره على السنغال، في المباراة النهائية مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.



وتوج "محاربي الصحراء" باللقب الأفريقي الثاني في تاريخهم، بعد انتصار مستحق على السنغال بنتيجة 1-0، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.


وسجل المهاجم بغداد بونجاح هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بعد أن ارتطمت تسديدته بقدم المدافع ساليف ساني، لتستقر في الشباك السنغالية.


ولم يستطع المنتخب السنغالي بالعودة للقاء، رغم محاولاته المضنية، التي تصدى لها الدفاع الجزائري بكل شراسة.


وأنقذت تقنية الفيديو "الفار" منتخب الجزائر في الدقيقة 62، بعد ان احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للسنغال، بعد لمس الكرة ليد الجزائري عدلان قديورة، قبل أن يلغي القرار بعد مشاهدة الإعادة بالفيديو.


وشهد اللقاء التحامات جسدية كثيرة، وحساسية كبيرة بين اللاعبين، خاصة بين نجم السنغال ساديو ماني، ومدافعي الجزائر.


وتوج "الأخضر" بلقبه الثاني في تاريخه، بعد تتويجه باللقب عام 1990 على أرضه وبين جماهيره، لتنطلق الاحتفالات في شوارع الجزائر.


وفشل ماني بقيادة السنغال للقبها الأفريقي الأول، لتخسر "أسود التيرانغا" لقبها الثاني، بعد خسارتها لنهائي كأس أفريقيا عام 2002.




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