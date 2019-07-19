الجزائر, تهزم, السنغال, وتتوج, بكأس, أمم, أفريقيا,

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أكدت شبكة "سكاي سبورت" العالمية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع...
تصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر إلى محطتها الأخيرة بمواجهة من...
لبى النجم الفرنسي فرانك ريبيري، طلب ابنته حيزية بالحضور إلى مصر لدعم منتخب...
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عدم قدرة ناديه على منافسة...
خصصت السلطات الجزائرية 28 طائرة منها 9 طائرات عسكرية لنقل مشجعي محاربي الصحراء...
خاض ريال مدريد أول مران بحضور وسائل الإعلام، في مونتريال بكندا، حيث اتضحت بعض...
تنبأ الكثير من المتابعين بتألق المصري محمد صلاح في البطولة التي تستضيفها بلاده،...
انضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، اليوم الخميس، بشكل رسمي، إلى صفوف...
قالت تقارير صحفية إيطالية، إن يوفنتوس سيجتمع بوالد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...
أبرز تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أكبر العقبات أمام مساعي برشلونة،...