مجلس, محلي, البعينة, نجيدات, يودع, حجاج, بيت, الله, الحرام,

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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
اصيب شاب بجراح خطيرة اليوم في الطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في احياء الطيرة . وتم...
محافظات - اصيب 10 اشخاص باصابات متفاوتة اثناء الاحتفالات باعلان نتائج الثانوية...
عقد مجلس أبوسنان المحلي في أبوسنان، اليوم، جلسة طارئة برئاسة فوزي مشلب هدفت...
الملتقى الثاني للمخيم الصيفي الاسلامي المسيحي بحضور اسقفة مالقة والسيد خوسوس...
بعد الحادث القاتل ومصرع شابة 25 عاما في حادث انقلاب سيارة قرب مفترق الخلادية...
اعلنت الشرطة امس الخميس انه تبيّن أن كاميرات السرعة A-3 كان موثوقًا ودقيقًا، وسمح...
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم الجمعة...
اليوم الجمعة بحسب دائرة الارصاد الجوية، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض طفيف...
لقي الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات (23 عاماً) من شفاعمرو مصرعه فجر اليوم الجمعة اثر...