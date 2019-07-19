مجلس, محلي, البعينة, نجيدات, يودع, حجاج, بيت, الله, الحرام,

ودع مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الجمعة ، حجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم هذا العام 44 حاجا وحاجة، وذلك في في حفل خاص اقيم في قاعة المجلس المحلي، وافتتح الاحتفال بكلمة ترحيب لرئيس المجلس المحلي، منير حموده، ووعظ لفضيلة الشيخ احمد اشراف، ثم تحدث الحاج عبد الرحيم فقرا من لجنة الحج والعمرة حول الاجراءات التنظيمية في الحج، وفي نهاية الاحتفال سلم المجلس المحلي هدية لكل حاج وحاجة يقصدون بيت الله الحرام.

وقال رئيس المجلس المحلي، منير حموده في كلمته:" ان بلدنا عاشت فترات عصيبة قديما، ولكنها عرفت كيف تتجاوز هذه الازمات وعرفت كيف تعيد المحبة بين اهلها وتكون العلاقات الطيبة سيدة الموقف في كل ما يحكم مناحي حياتنا، بل انني فخور بالقول ان بلدنا تنعم بأمن وسلام نتمناه لكل مجتمعنا العربي، الذي يأن تحت وطئه العنف هذه الايام، وما نعمنا بهذا الامن والسلام الا بتغليب المحبة وتعزيز السلم الاهلي بين عائلات هذا البلد بل اقول ليست عائلات وانما بطوف في عائلة واحدة هي البعينة نجيدات.واوصى الشيخ الفاضل احمد اشراف حجاج بيت الله الحرام بالابتعاد عن الشحناء والاختلاف، وتعزيز قيم المسامحة والصفح فيما بينكم وتجاه الاخرين."وتطرق الحاج عبد الرحيم فقرا الى مختلف القضايا التنظيمية من ساعة انطلاق رحلة الحج الى طواف الوداع والعودة، مرورا بكافة التفاصيل التي يحتاجها الحاج خلال الرحلة الاهم في حياة المسلم.