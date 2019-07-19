ايران, تعلن, توقيف, ناقلة, نفط, بريطانية, مساء, اليوم, في, مضيق, هرمز,

أعلن الحرس الثوري الايراني عن توقيفه مساء اليوم الجمعة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وقال الحرس حسب ما نقلته وسائل اعلام ايرانية انه تمكن من توقيف ناقلة النفط التي تحمل أسم "stena impero" لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة البحرية.وكانت إيران، قد هددت بريطانيا بأنها سترد على احتجاز ناقلتها النفطية بداية الشهر الجاري من قِبَل حكومة جبل طارق الأسبوع الماضي.