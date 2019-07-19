تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-19 21:22:53 مجلس محلي البعينة نجيدات يودع حجاج بيت الله الحرام |  2019-07-19 21:19:05 ايران تعلن توقيف ناقلة نفط بريطانية مساء اليوم في مضيق هرمز |  2019-07-19 21:17:12 ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس |  2019-07-19 16:55:59 صور - حريق نفايات واشواك في المكر واخلاء منازل |  2019-07-19 16:15:46 اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة |  2019-07-19 15:58:24 هزتان أرضيتان قويتان تضربان اليونان |  2019-07-19 15:56:04 إصابة 10 اشخاص بالالعاب النارية بعد اعلان نتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية |  2019-07-19 15:46:23 جلسة طارئة في مجلس أبوسنان المحلي بعد جريمة قتل الشاب هيثم ابريق رميا بالرصاص |  2019-07-19 14:26:22 هنية يوفد الرشق لمتابعة أوضاع اللاجئين في لبنان |  2019-07-19 14:20:20 مخيم صيفي اسلامي مسيحي في مالقة باسبانيا |  2019-07-19 13:00:10 حادث الطرق القاتل على مفرق الموفيل - صاحب السيارة من كفرمندا يقدم بلاغا للشرطة : سيارتي مسروقة |  2019-07-19 13:00:52 طهران: كل طائراتنا المسيرة عادت لقواعدها بسلام بما فيها الطائرة التي تحدث عنها ترامب |  2019-07-19 10:44:43 خط شعارات عنصرية في قرية الجش وثقب اطارات سيارات |  2019-07-19 10:37:52 اعادة العمل مجددًا بكاميرات السرعة وتسجيل المخالفات |  2019-07-19 10:25:11 الجزائر والسنغال - محرز في مواجهة ماني اليوم : من يحسم لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 ؟ |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ايران تعلن توقيف ناقلة نفط بريطانية مساء اليوم في مضيق هرمز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الحرس الثوري الايراني عن توقيفه مساء اليوم الجمعة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.



وقال الحرس حسب ما نقلته وسائل اعلام ايرانية انه تمكن من توقيف ناقلة النفط التي تحمل أسم "stena impero" لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة البحرية.


وكانت إيران، قد هددت بريطانيا بأنها سترد على احتجاز ناقلتها النفطية بداية الشهر الجاري من قِبَل حكومة جبل طارق الأسبوع الماضي.




كلمات متعلقة

ايران, تعلن, توقيف, ناقلة, نفط, بريطانية, مساء, اليوم, في, مضيق, هرمز,

تابعونــا

ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس 2019-07-19 | 21:17:12

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة...

هزتان أرضيتان قويتان تضربان اليونان هزتان أرضيتان قويتان تضربان اليونان 2019-07-19 | 15:58:24

ضربت هزتان أرضيتان اليونان اليوم الخميس، الأولى بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر،...

هنية يوفد الرشق لمتابعة أوضاع اللاجئين في لبنان هنية يوفد الرشق لمتابعة أوضاع اللاجئين في لبنان 2019-07-19 | 14:26:22

وصل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، فجر اليوم...

طهران: كل طائراتنا المسيرة عادت لقواعدها بسلام بما فيها الطائرة التي تحدث عنها ترامب طهران: كل طائراتنا المسيرة عادت لقواعدها بسلام بما فيها الطائرة التي تحدث عنها ترامب 2019-07-19 | 13:00:52

نفت القوات المسلحة الإيرانية الجمعة أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من...

استعدادا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة ثلاثة أمتار استعدادا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة ثلاثة أمتار 2019-07-19 | 09:29:42

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أمس الخميس، أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، مشيرة إلى أنّ...

الحرس الثوري: أوقفنا في الخليج ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا الحرس الثوري: أوقفنا في الخليج ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا 2019-07-18 | 15:12:25

أعلن الحرس الثوري إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة في مياه الخليج...

لليوم الرابع.. مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مغلقة لليوم الرابع.. مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مغلقة 2019-07-18 | 11:30:01

واصل أهالي مخيم عين الحلوة لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم العام واغلاق جميع...

مصر: تجديد حبس طفلة قتلت سائق حافلة حاول اغتصابها مصر: تجديد حبس طفلة قتلت سائق حافلة حاول اغتصابها 2019-07-18 | 09:13:29

قررت محكمة مصريّة تجديد اعتقال طفلة (15 عامًا) على ذمّة التّحقيق في اتّهامها بقتل...

أمريكا تستبعد تركيا رسميا من برنامج F35 أمريكا تستبعد تركيا رسميا من برنامج F35 2019-07-18 | 06:27:07

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها "ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج...

غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية غرينبلات : بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية 2019-07-17 | 11:20:18

اعترف مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، إنه دون التوصل إلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دير الاسد عبوة ناسفة ساحة بيت اعتقال أب وابنه تظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب مجدل شمس تلة الريحان غضب عارم سخط جرافات شرطة قوات كبيرة وزارة الصحة طحينة الامير أديرت بشكل غير مهني مغير مسؤول جلسة استماع المتابعة لجنة اعلان محظورة الحركة الاسلامية الشق الشمالي للرد قرار الحكومة سقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية اطلاق نار سيارة عابرة اتجاه سيارة اخرى امرأة عكا متوسطة اصابة أهالي ام الفحم يغلقون الشارع بالاوساخ احتجاجا على تراكم النفايات الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية احمد شتيوي ملاكم الناصرة يتألق بطولة ليتا الاوروبي الشاب انجاز مباريات فوز طعن قاصران حارس القطار الخفيف بزغات زئيف القدس اطلاق نار مدرسة انتخابات المجلس الطلابي اعدادية المتنبي الناصرة مصرع طفل 5 سنوات دهس دهسا في مدينة الشرطة الاسعاف اصابة حادث كرم شريف القصاصي حيفا حادث طرق شديرون هنسي شارع شاحنة سيارة خطيرة اصابة مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com