ترامب, يرد, على, فيديو, الحرس, الثوري:, واثقون, من, إسقاط, الطائرة, الإيرانية, المسيرة, أمس,

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أعلن الحرس الثوري الايراني عن توقيفه مساء اليوم الجمعة ناقلة نفط بريطانية في...
ضربت هزتان أرضيتان اليونان اليوم الخميس، الأولى بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر،...
وصل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، فجر اليوم...
نفت القوات المسلحة الإيرانية الجمعة أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من...
أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أمس الخميس، أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، مشيرة إلى أنّ...
أعلن الحرس الثوري إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة في مياه الخليج...
واصل أهالي مخيم عين الحلوة لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم العام واغلاق جميع...
قررت محكمة مصريّة تجديد اعتقال طفلة (15 عامًا) على ذمّة التّحقيق في اتّهامها بقتل...
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها "ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج...
اعترف مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، إنه دون التوصل إلى...