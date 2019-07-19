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صور - حريق نفايات واشواك في المكر واخلاء منازل



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي*



عملت طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شب في نفايات واشواك بالقرب من المنازل في الحي الشرقي ببلدة المكر.


رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على النار ومنع انتشارها ويقومون باعمال اخماد نهائية للحريق، وقد تم اخلاء ٣ منازل قريبة من السكان بسبب الدخان الكثيف.




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