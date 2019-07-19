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اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة



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اصيب شاب بجراح خطيرة اليوم في الطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في احياء الطيرة .


وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .

من جهته باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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