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هزتان أرضيتان قويتان تضربان اليونان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




ضربت هزتان أرضيتان اليونان اليوم الخميس، الأولى بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، والثانية بقوة 4.4 درجات.


 وشعر بالهزتين سكان العاصمة أثينا، الذين هرعوا من الأبنية السكنية وسط حالة من الذعر خيمت على مناطق في المدينة.


وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل إن مركز الهزة كان على بعد 22 كم شمالي مدينة أثينا ونقل المركز عن أحد شهود العيان قوله إن "الهزة كانت قوية لكنها لحسن الحظ لم تكن طويلة الأمد".


وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الهزة التي استمرت قرابة 10 ثوان، دفعت بالناس للخروج والتجمع في الشوارع في حالة من الهلع، فيما لم ترد أي معلومات حتى الساعة عن أي أضرار أو إصابات.


وأفادت رويترز في وقت لاحق، بأن هزة قوية ثانية ضربت أثينا بعد أقل من 40 دقيقة من الهزة الأولى، وقد بلغت قوتها 4.4 على مقياس ريختر، ووقعت في نفس مركز الهزة الأولى.


من الجدير ذكره، أن زلزالا ضرب أثينا عام 1999 بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل 143 شخصا، وانهيار أكثر من 100 مبنى.




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