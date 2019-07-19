جلسة, طارئة, في, مجلس, أبوسنان, المحلي, بعد, جريمة, قتل, الشاب, هيثم, ابريق, رميا, بالرصاص,

عقد مجلس أبوسنان المحلي في أبوسنان، اليوم، جلسة طارئة برئاسة فوزي مشلب هدفت لاستنكار الجريمة بشكل عام وحادثة قتل المأسوف على شبابه، هيثم نور ابريق، بشكل خاص، مؤكدا وجوب العمل على التصدي للجريمة أينما كانت ومطالبا من الشرطة بالعمل المكثف والمُضاعف من أجل الكشف عن الجناة ومعاقبتهم كما طالب الشرطة بالعمل على ضبط الأسلحة المهربة المتواجدة بين أيدي الشريحة الشبابية على حد أقواله في تلك الجلسة.رئيس المجلس المحلي وخلال الجلسة الطارئة أعلن عن إتخاذ عدة خطوات غايتها الاستنكار العام وفي أولها: إعلان إضراب عام، غدا السبت، في المجلس المحلي وأقسامه المختلفة وثانيها وقفة احتجاجية، غدا السبت، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر (11:00) على مدخل القرية الغربي الرئيسي، داعيا الجميع دون استثناء للمشاركة فيها.كذلك وجّه الرئيس فوزي مشلب تعليماته لقسم الرفاه الاجتماعي بإجراء الخطوات المطلوبة واللازمة في مثل تلك الحالات من أجل دعم العائلة حيث وبدورها أكّدت مديرة ذلك القسم، السيدة خولة سويطي البدء في الخطوات المهمة واللازمة.وهنا يجب التنويه بأن جميع المشتركين في الجلسة الطارئة استنكروا العمل الإجرامي وطالبوا الشرطة بالعمل على كشف الجريمة النكراء وضبط الأسلحة المهربة والموجودة بكثرة بأيدي الشريحة الشبابية في مجتمعنا كما يتضح من ظواهر العنف المستشري فيه.هذا وبعد انتهاء جلسة الاستنكار توجّه المشاركون الى مقر العزاء من أجل تقديم العزاء لعائلة ابريق وهناك أطلع رئيس المجلس المحلي العائلة بكل ما تقرّر عمله.نضيف أن تشييع جثمان الفقيد الى مثواه الأخير، سيتم الساعة الرابعة والنصف عصر هذا اليوم من مسجد أبو بكر الصديق في القرية.