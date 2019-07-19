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هنية يوفد الرشق لمتابعة أوضاع اللاجئين في لبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 وصل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، فجر اليوم الجمعة، إلى بيروت، مبعوثا من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.


وسيبحث الرشق تداعيات الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل اللبنانية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاجتماعية لهم، وعلى العلاقات اللبنانية-الفلسطينية.


وأكد الرشق في بيان وزعته حماس عند وصوله أنه سيبحث ملف العلاقات اللبنانية-الفلسطينية والأوضاع في المخيمات الفلسطينية مع المسؤولين في لبنان في ظل الاحتجاجات الشعبية السلمية تجاه الإجراءات المذكورة، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتوفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين، ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وذلك عبر إصدار قوانين ومراسيم تقر الحقوق الإنسانية والاجتماعية لهم وخصوصا حق العمل.




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