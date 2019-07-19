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مخيم صيفي اسلامي مسيحي في مالقة باسبانيا



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الملتقى الثاني للمخيم الصيفي الاسلامي المسيحي بحضور اسقفة مالقة والسيد خوسوس والامام الدكتور محمد كمال .


يشار الى ان المخيم لمدة اربعة ايام في منطقة استبونا محافظة مالقة .




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