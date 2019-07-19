مخيم, صيفي, اسلامي, مسيحي, في, مالقة, باسبانيا,

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عقد مجلس أبوسنان المحلي في أبوسنان، اليوم، جلسة طارئة برئاسة فوزي مشلب هدفت...
بعد الحادث القاتل ومصرع شابة 25 عاما في حادث انقلاب سيارة قرب مفترق الخلادية...
اعلنت الشرطة امس الخميس انه تبيّن أن كاميرات السرعة A-3 كان موثوقًا ودقيقًا، وسمح...
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم الجمعة...
اليوم الجمعة بحسب دائرة الارصاد الجوية، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض طفيف...
لقي الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات (23 عاماً) من شفاعمرو مصرعه فجر اليوم الجمعة اثر...
أصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...
في اول خطوة من نوعها زار مجلس محلي البعينة نجيدات، بلدية سلفيت في مسعى لاحداث...
اسفر حادث طرق مروع بين الرينة وحي هاريونا-نوف هجاليل ,عن اصابة شابة(18 عاماً)بجراح...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن الشرطة اعتقلت شابين من عرعرة وجندي...