مخيم, صيفي, اسلامي, مسيحي, في, مالقة, باسبانيا,

يشار الى ان المخيم لمدة اربعة ايام في منطقة استبونا محافظة مالقة .

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جلسة طارئة في مجلس أبوسنان المحلي بعد جريمة قتل الشاب هيثم ابريق رميا بالرصاص 2019-07-19 | 15:46:23 عقد مجلس أبوسنان المحلي في أبوسنان، اليوم، جلسة طارئة برئاسة فوزي مشلب هدفت...

حادث الطرق القاتل على مفرق الموفيل - صاحب السيارة من كفرمندا يقدم بلاغا للشرطة : سيارتي مسروقة 2019-07-19 | 13:00:10 بعد الحادث القاتل ومصرع شابة 25 عاما في حادث انقلاب سيارة قرب مفترق الخلادية...

اعادة العمل مجددًا بكاميرات السرعة وتسجيل المخالفات 2019-07-19 | 10:37:52 اعلنت الشرطة امس الخميس انه تبيّن أن كاميرات السرعة A-3 كان موثوقًا ودقيقًا، وسمح...

مصرع شابة 25 عاما بحادث طرق وانقلاب سيارة في واد قرب مفرق الموفيل على شارع 79 قرب كفرمندا 2019-07-19 | 09:42:08 وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم الجمعة...

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم 2019-07-19 | 06:46:48 اليوم الجمعة بحسب دائرة الارصاد الجوية، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض طفيف...

شفاعمرو - مقتل الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات (23 عاماً) اثر تعرضه لاطلاق نار 2019-07-19 | 06:00:25 لقي الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات (23 عاماً) من شفاعمرو مصرعه فجر اليوم الجمعة اثر...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في طرعان 2019-07-18 | 23:20:55 أصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...

مجلس محلي البعينة نجيدات في زيارة لبلدية سلفيت في مسعى توأمة 2019-07-18 | 22:07:50 في اول خطوة من نوعها زار مجلس محلي البعينة نجيدات، بلدية سلفيت في مسعى لاحداث...

اصابة خطيرة لشابة في حادث مروع قرب الرينة 2019-07-18 | 19:55:28 اسفر حادث طرق مروع بين الرينة وحي هاريونا-نوف هجاليل ,عن اصابة شابة(18 عاماً)بجراح...