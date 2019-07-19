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حادث الطرق القاتل على مفرق الموفيل - صاحب السيارة من كفرمندا يقدم بلاغا للشرطة : سيارتي مسروقة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بعد الحادث القاتل ومصرع شابة 25 عاما في حادث انقلاب سيارة قرب مفترق الخلادية "هموفيل" صباح اليوم الجمعة  اعلنت الشرطة ان صاحب السيارة وهو من سكان كفرمندا وصل الى مركز الشرطة وقدم بلاغا ان سيارته قد تم سرقتها.


وبحسب التحقيقات الاولية ان سائق السيارة رفض الانصياع لامر دورية شرطة بالتوقف في منطقة الكريوت حيث تمت عملية مطاردة له ووقوع الحادث حيث تم اقرار وفاة الشابة احدى ركاب السيارة على الفور فيما تجري الشرطة عملية البحث عن السائق وراكب اخر حيث فرا من مكان الحادث.


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