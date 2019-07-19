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ما حقيقة طلاق أحلام؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ضجت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتحدث عن طلاق الفنانة الإماراتية ​أحلام​ من زوجها ​مبارك الهاجري​، إلى أن خرجت الأخيرة عن صمتها ونفت الموضوع بطريقة غير مباشرة، كاشفةً عن أن علاقتهما على أحسن ما يرام.



ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها وهي تطلب منه أن يقول للمتابعين أن حياته من دونها "سَلَطة"، لتعود وتنشر صورة أخرها تجمعهما وعلّقت عليها بالقول:"كيف الجسد يعيش من دون روح .....وانت روحي".


يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الشائعة، إذا كان تمّ تداولها بكثرة أيضاً خلال العام الماضي.




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