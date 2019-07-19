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"كاديلاك" تتألق بسيارة فارهة غاية في الأناقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرضت شركة "كاديلاك" مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات CT5 المخصصة لعشاق السيارات الفارهة.



وأتت السيارة الجديدة بهيكل أنيق شبيه بهياكل سيارات CTS التي طرحتها "كاديلاك" في السنوات الأخيرة، يميزه شكل المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب الموضوعة بشكل طولي على مقدمة السيارة.



أما من الداخل فأتت هذه السيارة بقمرة واسعة تتسع لـ 5 ركاب، يتداخل فيها الجلد الفاخر مع الخشب بتصميم جذاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة في المنتصف، وأخرى أمام السائق مباشرة، مثبت عليها مقود رياضي مميز مكسو بجلد ناعم، ومزين بشريط إضاءة أنيق.



وزودت هذه السيارة بالعديد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة، كنظام تنقية الهواء داخل قمرة القيادة، ونظام الفرملة الأوتوماتيكي لمنع الحوادث في حالات الطوارئ، وأنظمة إلكترونية للتحكم بالسرعة وحركة العجلات ومنع انزلاق المركبة على الطرق المتعرجة أو المكسوة بالثلوج والمياه.




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