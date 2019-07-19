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3 علامات خفية لنقص فيتامين حيوي في الجسم!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يمكن أن تبدأ أعراض نقص فيتامين B12 بـ 3 علامات خفية يجب الحذر منها، ذلك أن عدم علاج النقص الحاصل في الوقت المناسب قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.



ويمكن أن يتطور نقص فيتامين B12 إذا لم يحصل الجسم على ما يكفيه من الأطعمة المستهلكة. ويعد هذا الفيتامين ضروريا لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الأعصاب.


و يمكن أن يتعرض النباتيون لخطر نقص فيتامين B12، لأن معظم الأطعمة الغنية بـ B12 هي من أصل حيواني. كما أن بعض الحالات الطبية، مثل فقر الدم الخبيث، يمكن أن تؤثر أيضا على امتصاص جسم الإنسان لـ B12 من الطعام.


وفي حال لم يُعالج نقص فيتامين B12، يمكن أن يُصاب المريض بمضاعفات في الحركة والتنسيق والقلب، مع احتمال زيادة خطر الإصابة بالعقم وسرطان المعدة.


ولتجنب هذه المضاعفات، من المهم التعرف على أعراض نقص فيتامين B12، حيث أن بعضها أكثر وضوحا من الأعراض الأخرى. وتشمل العلامات الخفية ما يلي:


- فقدان الذاكرة


- الشعور بالوهن العام


على الرغم من أن هذا قد يكون أحد أعراض العديد من الأمراض الأخرى، إلا أنه عامل تحذيري لنقص فيتامين B12.


- رمش العين المكثف


يمكن أن يحدث في عين واحدة فقط، ليكون الإحساس مزعجا بشكل عام.


كيف يُعالج نقص فيتامين B12؟


ينصح الأطباء بضرورة تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 أو تناول مكملات منتظمة. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقر الدم الخبيث، يمكن أن يحتاجوا إلى العلاج بالحقن طيلة حياتهم.


ويقول الخبراء إن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، يحتاجون إلى نحو 1.5 ميكروغرام (ملغ) من فيتامين B12 يوميا، وما لم تكن مصابا بفقر الدم الخبيث، يمكن الحصول على الكمية المطلوبة من النظام الغذائي، الذي يشمل اللحوم الحمراء والبيض وسمك السلمون والحليب قليل الدسم.




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