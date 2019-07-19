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اليكم العرض الخيالي الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت شبكة "سكاي سبورت" العالمية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان مبلغا ماليا قيمته 90 مليون يورو إضافة إلى إدراج لاعبين في الصفقة.


وأفادت الشبكة العالمية أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان قائمة من 6 لاعبين لاختيار اثنين منهما للانتقال إلى النادي الباريسي ضمن صفقة عودة نيمار إلى النادي الكتالوني.


وكشفت شبكة سكاي سبورت أن القائمة شملت 6 لاعبين ضمت كلا من البرازيلي فيليب كوتينيو ومواطنه مالكوم، الفرنسي عثمان ديمبيلي، الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو.


يذكر أن العرض القديم لبرشلونة كان يضم لاعبين اثنين، إضافة إلى 40 مليون يورو، ولكنه قوبل بالرفض من جانب مسؤولي النادي الفرنسي.




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