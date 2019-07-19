تمثال, نانسي, عجرم, من, الشمع, في, ماليزيا.., هل, يشبهها؟,

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في حفل فخم اقيم ليلة امس, اعتبر اليوم الاول من 3 ليالي من الاحتفالات, دعي اليه أشهر...
تصدر هاشتاغ #انفصال_احلام_عن_زوجها على موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية...
طرح الفنان المصري ” محمد رمضان ” والمطرب المغربي ” سعد لمجرد ” مساء أمس الأربعاء...
حذرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أي محاولات لإقحام اسمها في أمور وحملات دعائية...
أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان قلعة دمشق...
نشرت الممثلة المصرية مي عز الدين صورة الى جانب الممثل المصري أحمد السعدني،...
لأول مرة تظهر ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري في حفل لوالدها، الحفل الذي أحياه في...
نشرت الفنانة شذى حسون، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صوراً...
خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة لصالح واحدة من المجلات...
نفت الفنانة السّوريّة، أصالة، ما أُثير مؤخرًا، حول خلافها مع النجمة اللبنانيّة...