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تمثال نانسي عجرم من الشمع في ماليزيا.. هل يشبهها؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق تدشين تمثالاً من الشمع للفنانة ​نانسي عجرم​ تدشين في ماليزيا، وأشار مصمم التمثال في الفيديو إلى أن نانسي عجرم هي أول فنانة في الشرق الأوسط يتم صنع تمثال لها هناك.



 وكانت نانسي قد حذرت بالأمس من استغلال اسمها للترويج لأي منتج عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



والجدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم تستعيد نشاطها الفني في الوقت الحالي بعد ولادة إبنتها ليا، وواجهت منذ فترة أزمة بسبب تعليقها على عدم التنظيم في مطار بيروت الدولي.




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