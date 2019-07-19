خط, شعارات, عنصرية, في, قرية, الجش, وثقب, اطارات, سيارات,

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* ارتفاع ب- %1.7 بنسبة الحاصلين على شهادات بجروت ( من %68.2 ل- %69.9 ) ترجمة ذلك 6,000 طالبا...
يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى...
أصبح قائد نادي أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت على بعد خطوة من التوقيع مع...
احتفلت مدرسة جمال طربيه الثانوية سخنين بتخريج الفوج ال 46 من طلابها والذي بلغ...
لأول مرة في البلاد , بدأ اليوم الثلاثاء في مدينة نتسيرت عيليت استفتاء حول تغيير...
باشر فريق الدرجة الاولى هبوعيل كفركنا استعدادته للموسم المقبل , وكانت الخطوة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، في مفترق...
لقي شاب مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر انفجار سيارة في نيشر قرب حيفا .0 واسفر...
يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة...
قال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال مهرجان “نحو القدس” الذي اقامه حزب...