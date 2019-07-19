خط, شعارات, عنصرية, في, قرية, الجش, وثقب, اطارات, سيارات,

اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على اقتحام بلدة الجش في الجليل الاعلى وخط شعارات عنصرية تندرج ضمن اعمال ما يسمى ب "تدفيع الثمن" .

وافيد انه تم ايضا الكشف عن ثقب اطارات سيارات لمواطنين من القرية وهي جائمة امام المنازل .وقد عبر الاهالي عن غضبهم الشديد ازاء هذه الحادثة مؤكدين انها ليست المرة الاولى مطالبين الشرطة بالتوصل للجناة وتقديمهم باسرع وقت للمحاكمة.وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.