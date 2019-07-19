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خط شعارات عنصرية في قرية الجش وثقب اطارات سيارات



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اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على اقتحام بلدة الجش في الجليل الاعلى وخط شعارات عنصرية تندرج ضمن اعمال ما يسمى ب "تدفيع الثمن" .


وافيد انه تم ايضا الكشف عن ثقب اطارات سيارات لمواطنين من القرية وهي جائمة امام المنازل .


وقد عبر الاهالي عن غضبهم الشديد ازاء هذه الحادثة مؤكدين انها ليست المرة الاولى مطالبين الشرطة بالتوصل للجناة وتقديمهم باسرع وقت للمحاكمة.


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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