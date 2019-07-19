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اعادة العمل مجددًا بكاميرات السرعة وتسجيل المخالفات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




اعلنت الشرطة امس الخميس انه تبيّن أن كاميرات السرعة A-3 كان موثوقًا ودقيقًا، وسمح مكتب النيابة العامة بإعادة تفعيل الكاميرات من جديد وبالتالي إعادة إصدار المخالفات وتطبيق القانون.
في ضوء ما سبق، سيتم تجديد عمل الكاميرات بالكامل، والذي سيبقى جزءً من عدة وسائل تستخدمها شرطة إسرائيل من أجل مكافحة مخالفة القانون على الطرق وإنقاذ الأرواح. فيما يتعلق بالإستئناف على المخالفات والتوجه الى المحكمة التي يتم فيها طلب المحاكمة - ستبدأ الإجراءات حسب الطلب وسيتم تجديد الجلسات. فيما يتعلق بجلسات المحاكمة التي لم يتم تحديد موعدها بعد، والتي تم إرسال إشعار بشأنها إلى السائقين، سيتم اصدار معلومات منظمة بهذا الشأن قريبًا.


وبهذا ستعود الكاميرات لتوثيق #المخالفات_المرورية وإصدار مخالفات في حال وجود سرعة تتجاوز حدود القانون وبالتالي تعرض حياة السائقين ومستخدمي الطرق للخطر.


الصورة توضيحية ...




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