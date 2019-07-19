مصرع, شابة, 25, عاما, بحادث, طرق, وانقلاب, سيارة, في, واد, قرب, مفرق, الموفيل, على, شارع, 79, قرب, كفرمندا,

لقيت شابة 25 عاما مصرعها صباح اليوم الجمعة اثر حادث طرق مروع وسقوط سيارتها في واد قرب شارع 79 باتجاه مفرق الموفيل .

وافيد ان الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقر وفاة الشابة متأثرة بجراحها .وافيد نقلا عن بيان الشرطة ان سائق سيارة فر هاربا من الشرطة بعد ان طلبت منه التوقف في منطقة الكريوت وخلال مطاردته اجتاز اشارات ضوئية حمراء وسط تشكيله خطرا على حياة مستعملي الطريق حتى لحظة وقوع الحادث حيث فر هاربا من السيارة برفقة شاب اخر.وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم الجمعة انقلبت سيارة على جنبها على الطريق 79 قرب مفترق هموفيل حيث اعلن طواقم طبيه عن وفاة مسافرة في السياره تبلغ من العمر 25 عاما في المكان.وفق الشبهات الاولية تبين ان سائق السيارة لاذ بالفرار بعد ان طلب منه افراد الشرطة ان يتوقف في منطقة الكريوت لك سائق السيارة المشتبه لم يستمع الى تعليمات افراد الشرطة ولاذ بالفرار من المكان وقاد سيارته بشكل متهور فشكل خطرا على مستخدمي الطريق في مسار سفره وقام باجتياز مفترقات بالرغم من الاشارة الضوئيه الحمراء حتى وقوع حادث الطرق ومن ثم لاذ بالفرار السائق المشتبه ومسافر آخر كان معه على ركضا على الاقدام.الشرطة شرعت بعمليات مسح وتمشيط لرصد الجناة كما ويقوم افراد شرطة اخرون بتوجيه حركه المرور الى طرق بديلة بهدف التحقيق وفحص ملابسات الحادث.اما كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي فقال :" عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة صباح اليوم الجمعة على معالجة حادث طرق وقع على شارع ٧٩ بين شمشيت ومفرق الموفيل. على ما يبدو ان السيارة فقدت السيطرة وانقلبت نحو طرف الشارع.رجال الاطفاء اخرجوا من السيارة عالقة وقد فارقت الحياة .