مصرع, شابة, 25, عاما, بحادث, طرق, وانقلاب, سيارة, في, واد, قرب, مفرق, الموفيل, على, شارع, 79, قرب, كفرمندا,

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اعلنت الشرطة امس الخميس انه تبيّن أن كاميرات السرعة A-3 كان موثوقًا ودقيقًا، وسمح...
اليوم الجمعة بحسب دائرة الارصاد الجوية، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض طفيف...
لقي الشاب سعيد ماهر مقبل حجيرات (23 عاماً) من شفاعمرو مصرعه فجر اليوم الجمعة اثر...
أصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار...
في اول خطوة من نوعها زار مجلس محلي البعينة نجيدات، بلدية سلفيت في مسعى لاحداث...
اسفر حادث طرق مروع بين الرينة وحي هاريونا-نوف هجاليل ,عن اصابة شابة(18 عاماً)بجراح...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أن الشرطة اعتقلت شابين من عرعرة وجندي...
عقدت اللجنة القطرية في نقابة المحامين مساء أمس جلستها الافتتاحية الاولى في بيت...
أنهت وزارة الاسكان وبالتعاون مع بلدية عكا مشروع ترميم عدة مباني قديمة مشتركة في...
تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مجددًا، على تمسكها بخيار القائمة...