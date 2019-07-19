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عندما ترى سائقة خلف مقود السيارة ، فما أسوأ ما تتوقعه؟



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عندما ترى سائقة خلف مقود السيارة ، فما أسوأ ما تتوقعه؟




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