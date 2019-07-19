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2019-07-19 10:37:52
اعادة العمل مجددًا بكاميرات السرعة وتسجيل المخالفات
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2019-07-19 10:25:11
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2019-07-19 09:42:08
مصرع شابة 25 عاما بحادث طرق وانقلاب سيارة في واد قرب مفرق الموفيل على شارع 79 قرب كفرمندا
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2019-07-19 09:29:42
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2019-07-19 09:18:41
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2019-07-19 06:46:48
انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم
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2019-07-19 06:00:25
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2019-07-18 23:20:55
اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في طرعان
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2019-07-18 22:07:50
مجلس محلي البعينة نجيدات في زيارة لبلدية سلفيت في مسعى توأمة
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2019-07-18 19:58:49
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2019-07-18 19:55:28
اصابة خطيرة لشابة في حادث مروع قرب الرينة
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2019-07-18 19:53:35
بدِّلوا الشعب وغيِّروه..
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2019-07-18 18:10:11
تصريح مدع عام ضد شابين من عرعرة بشراء اسلحة من جندي
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2019-07-18 18:03:41
اللجنة القطرية لنقابة المحامين تجتمع في الناصرة
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تركيا.. فتاة تقع بطريقة مرعبة من الحافلة!
2019-07-19 09:39:35
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تركيا.. فتاة تقع بطريقة مرعبة من الحافلة!
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