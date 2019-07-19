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خدعة شحن عبقرية يقدمها تحديث "أيفون" الجديد!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلقت "أبل" تحديثا جديدا لنظام iOS يتضمن ميزة رائعة تجعل بطارية هاتف "أيفون" تدوم لفترة أطول.



وسابقا، اعترفت شركة التكنولوجيا العملاقة بأن بطاريات أجهزة "أيفون" تتحلل بمرور الوقت.


وبينما يقوم معظمنا بشحن الهواتف بشكل متكرر في اليوم، فإن شحن جهاز "أيفون" إلى 100% ثم تركه موصولا بمأخذ الشحن، يمكن أن يضر بعمر البطارية.  

ولكن تحديث iOS 13 الجديد يحل المشكلة، حيث يوفر ميزة تسمى Optimized Battery Charging، تساعد على إبطاء معدل "شيخوخة البطارية"، عن طريق تقليل الوقت الذي يحتاجه الهاتف ليصبح مشحونا بالكامل. ويستخدم "أيفون" برنامج تعلم الآلة على الهاتف لفهم روتين الشحن اليومي الخاص بالمستخدمين، حتى يتمكن من الانتظار لإنهاء الشحن حتى 80% إلى حين استخدامه".


وفي الأساس، سيتأقلم "أيفون" مع عادات الشحن الخاصة بالمستخدمين، لضبط كيفية الشحن وفقا لذلك.


وعلى سبيل المثال، إذا قمت بشحن "أيفون" الخاص بك بين عشية وضحاها، واستيقظت الساعة 8 صباحا، سيتعلم "أيفون" ذلك ويحقق نسبة شحن 100% في ذلك الوقت.


وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى في تحديث iOS 13، الذي سيُطلق هذا الخريف، تطبيق "وضعية الظلام" الجديدة وتخصيصات Memoji المميزة.




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